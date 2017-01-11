Kocaeli Üniversitesinde kavga: 38 gözaltı

Kocaeli Üniversitesinde Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçiminin ardından adayların destekçileri arasında çıkan kavga nedeniyle 38 öğrenci gözaltına alındı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 41 fakülte temsilcisinin oy kullandığı seçimde, Metin Geldeş 23 oyla başkan seçildi.



Sonuçların açıklanmasının ardından binanın dışında bekleyen, başkan adaylarını destekleyen öğrenciler arasında başlayan tartışma, arbedeye dönüştü.



Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından 38 öğrenci gözaltına alındı.



Gözaltına alınan öğrencilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.