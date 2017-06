Kocaeli tramvayına kavuştu: 15 Temmuz'a kadar ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akçaray tramvay hattı hizmete açıldı.

Akçaray'ın, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yanındaki kalkış noktasında başlayan açılış seferine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve öteki ilgililer katıldı.



Tramvay aracının önünde toplu fotoğraf çekiminin ardından kenti hafif raylı ulaşımla tanıştıran tramvay aracı ilk seferine çıktı.



Vatman koltuğuna Bakan Işık'ın oturduğu tramvay aracı, ilk seferinde kent merkezinden geçerek Seka Park'taki durma noktasına ulaştı.



Bakan Işık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Akçaray'ın hayırlı olması temennisinde bulundu.



Tramvayın, kentte ulaşımın daha da rahatlamasını, hayatın kolaylaşmasına vesile olmasını dileyen Işık, şehir içlerinde bu tip büyük projeler yapmanın zor olduğunu belirtti.

"15 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ"



Bu tür projelerin meşakkatli olduğuna işaret eden Işık, inşa sürecinde gösterdikleri sabır ve anlayış için vatandaşlara ve projenin hayata geçmesinde emeği olan belediye başkanı Karaosmanoğlu ve çalışma arkadaşlarıyla işçi, mühendis, teknisyen ve teknikerlere teşekkür etti.



Milli Savunma Bakanı Işık, "Gerçekten zorlu bir proje, hele hele İzmit gibi çok tarihi bir şehirde, kendi iç ulaşımı zaten sıkıntılı olan bir şehirde böyle bir projenin hayata geçirilmesi çok zordu. Artık Akçaray hizmette ve 15 Temmuz'a kadar halkımıza ücretsiz hizmet vermeye devam edecek. Ondan sonra da normal seferlerine başlamış olacak. Bu noktada artık yeni ilaveler ve yeni hatlar oluşturmakla da ilgili çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.



Projede firmanın mutlaka yerli olması ve yerli üretim konusuna dikkat edildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bazıları yerli firmalara her fırsatta güvensizliğini ifade ederken, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve yönetiminin bu noktada dik duruşundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün bindiğimiz ve bir Türk firması tarafından yapılan, imal edilen bu sistem gerçekten hepimizin gururu, Türkiye'nin neleri başarabildiğinin ve neleri başarabileceğinin de güzel bir göstergesi. Bu ilk başladığı zaman Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini ifa ediyorduk ve o dönemde de en önemli önceliğimiz Türkiye'nin bu noktada yerli ve milli üretime geçmesiydi. Bugün bunun özellikle hayata geçmiş olması bizim için ayrı bir mutluluk.



Türkiye'de Türklerin yaptığı, bu vatan evlatlarının yaptığı, her şeyi küçümseyen bir zihniyet var. Maalesef bunlar 'Türk aklı bu işe erer mi? Türkler bu işlerden anlar mı?' O psikolojik kompleksi atamadılar maalesef üzerinden ama bugün Allah'a hamdolsun bu millete, bu milletin evlatlarına imkan verildiği zaman neleri başarabileceğinin bir güzel örneğini de birlikte yaşıyor olmaktan ayrı bir mutluluğumuz var."



Bakan Işık, bu hattın ismi ve renginin halk oylamasıyla belirlendiğini anımsatarak, hattın bölgenin fatihi olan komutanlardan Akçakoca Bey'den ismini aldığını sözlerine ekledi.



"EN BÜYÜK SEVİNCİMİZ YERLİ OLMASI"



Başkan Karaosmanoğlu da Akçaray'ın Bakan Işık'ın kaptanlığını yaptığı ilk seferinin sorunsuz gerçekleştiğini söyledi.



Kocaeli gibi günlük yaşamın yoğun olduğu bir kentte zor bir projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Karaosmanoğlu, "Sabrından dolayı halkımıza ve esnafımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra bunun nimetini göreceğiz." diye konuştu.



Karaosmanoğlu, tramvayın yerli olmasının en büyük sevinçleri olduğunu vurgulayarak, "Yerli ve milli üretimi her fırsatta destekliyoruz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Bütün belediye başkanlarımızın da desteklemesi gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AKÇARAY TRAMVAY HATTI



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent ulaşımına ivme kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Akçaray, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Seka Park arasındaki yaklaşık 14,8 kilometrelik güzergahta çift yönlü sefer yapacak.



Güzergah boyunca 4'ü ortada ve 7'si yanda olmak üzere toplam 11 peron bulunuyor.