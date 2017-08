KOBİ’lerimiz Türk ekonomisinin can damarlarıdır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOBİ'lere verilen desteğin artarak devam ettiğini belirterek, "KOBİ’lerimiz ve yerel işletmelerimiz, Türk ekonomisinin can damarlarıdır." dedi.

Bakan Özlü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde faaliyetini sürdüren çelik boru imalat fabrikasının hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.



Bir süre fabrika yöneticilerinden üretim hakkında bilgi alan Özlü ve Hisarcıklıoğlu, daha sonra ilçe merkezinde bulunan Öğretmenler Evi Konferans Salonunda, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen, "Akçakoca'ya Değer Katanlar Ödül Töreni" programına iştirak etti.



Burada bir konuşma yapan Bakan Özlü, üreten, katma değer oluşturan, istihdam sağlayan, kazancının vergisini ödeyen bütün iş adamlarının, baş tacı olduğunu söyledi.



Akçakoca'yı "Batı Karadeniz'in incisi" olarak tanımlayan Bakan Özlü, "Akçakoca, kendi kabuğuna sığmayan, sürekli gelişmek ve büyümek isteyen bir ilçe konumuna yükselmiştir. Tarımdan ticarete, sanayiden turizme kadar çok geniş bir alanda büyümeye devam edecektir." diye konuştu.



Akçakoca'nın, geçen Ramazan Bayramı'nda kendi nüfusunun 6 katı misafiri ağırladığını hatırlatan Özlü, şöyle konuştu:



"Bu kadar büyük bir talebin üstesinden gelmek, önemli bir başarıdır. Bu noktada bize düşen ödev, bu göz bebeğimiz ilçemizi tüm Türkiye’ye tanıtmak, ilçe ekonomisine katkıda bulunmak olmalıdır. Düzce'nin ve Akçakoca'nın potansiyeli, 2017 yılında iyice kendini göstermiştir. Bugün Düzce genelinde aktif çalışan sayısı 103 bin seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam, 2016 yılında 96 bin olarak gerçekleşmişti. Bu artışta hiç şüphesiz, Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde başlattığımız istihdam seferberliğinin önemli bir payı olmuştur."



KOBİ'lere verilen desteğin artarak devam ettiğini vurgulayan Özlü, şunları kaydetti:



"KOBİ’lerimiz ve yerel işletmelerimiz, Türk ekonomisinin can damarlarıdır. İktisadi kalkınmanın başladığı yer, işte buralardır. Sizlerin sistem içindeki varlığınız ve yeriniz sayesinde, refah ve mülkiyet geniş bir tabana yayılmaktadır. Akçakoca, önümüzdeki yıllarda çok daha büyüyecek, gelişecek ve kalkınan Türkiye’nin sembol ilçelerinden biri olacaktır."



TOBB Başkanı Hisacıklıoğlu da başkan olduktan bu yana her platformda, "Bu sanayinin üzerindeki yükten bizi kurtarın" dediğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:



"Bu yüklerden biri TRT'ye pay ödenmesi. Kullandığımız her sanayi cereyanından pay ödedik. Niye öderiz anlamam. 'Deli dumrul' işi, biri getirmiş, koymuş. Üzerimizden kalkmıyor. Özel sektörle devlet kuruluşuna bakıyoruz, birinde çalışan kişi sayısı 500, birinde çalışan 10 bin kişi. İzlenme oranlarında da bakıyoruz, devletin televizyonunu izleyen yok. Finansmanını bize yaptırıyorlar. Sayın bakanım gelene kadar bizi bu yükten kimse kurtarmadı. Bütün ülkenin sanayicileri olarak söylüyorum, Sayın Bakanım Faruk Özlü bizi bu yükten kurtardı."



Konuşmaların ardından Akçakoca Ticaret Odası tarafından belirlenen ilçede vergi rekortmeni olan işletmelere plaketleri, Bakan Özlü ve Hisarcıklıoğlu tarafından verildi.