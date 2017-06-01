KOBİ kredileri 470 milyar liraya dayandı

Bankaların KOBİ'lere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı, nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 17,6 artarak 467 milyar lirayı aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Nisan 2017 itibarıyla KOBİ kredileri bazında en fazla artış mikro ölçekli işletmelere verilen kredilerde yaşandı. Mikro ölçekli işletmelere kullandırılan kredi tutarı, nisan sonu itibarıyla bir yılda yüzde 19,7 artarak yaklaşık 125 milyar liraya yaklaştı.



Söz konusu dönemde toplam krediler içinde en fazla payı ise yüzde 40,1 ile orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan krediler aldı. Orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan kredi tutarı, nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 16,6 artarak 187,3 milyar liraya çıktı.



Küçük işletmelere kullandırılan krediler de söz konusu dönemde yüzde 17,2 artarak 155 milyar lirayı aştı.



Bankaların KOBİ'lere kullandırdığı toplam nakdi kredi tutarı, nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 17,6 artarak 467 milyar 56 milyon liraya yükseldi. KOBİ'lere kullandırılan krediler, geçen yılın sonuna göre de yüzde 11,1 artış kaydetti.



KOBİ'lerin nisan sonu itibarıyla takipteki kredi tutarı 23 milyar 508 milyon lira olurken, takipteki kredilerin toplam kredilere oranı da yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti.



KOBİ MÜŞTERİ SAYISI BİR YILDA YÜZDE 10,4 ARTTI



BDDK verilerine göre, KOBİ nakdi kredisi kullanan müşteri sayısı 2017'nin nisan sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 10,4 artarak 3 milyon 93 bin 764'e çıktı.



Müşteriler içinde en büyük payı yüzde 78,3 ve 2 milyon 422 bin 768 adetle mikro işletmeler aldı.



Nisan sonunda yıllık bazda küçük işletme niteliğindeki müşteri sayısı yüzde 4,9 artışla 509 bin 718, orta büyüklükteki işletme niteliğindeki müşteri sayısı da yüzde 3,1 artışla 161 bin 278 oldu.



KGF DESTEKLİ KREDİLER 180 MİLYAR LİRAYI AŞTI



Analistler, son dönemde hükümetin aldığı bir dizi önlemle reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştığını ifade etti.



Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı kredilerin ekonomide işlevini iyi gördüğünü, bu kredilerin Türkiye'nin büyümesine 1-1,5 puan destek olacağını belirten analistler, KGF kefaletli kredilerin hacminin 180 milyar lirayı aşmasının reel sektöre olduğu kadar bankacılık sektörüne de pozitif yansıyacağını söyledi.