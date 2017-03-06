Koalisyon güçleri "yanlışlıkla" sivilleri vurdu: 33 ölü

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri terörist zannettiği gruba düzenlediği hava saldırısında 33 eski emniyet personeli öldü, 8 kişi yaralandı.

Irak emniyetinde görevli Binbaşı Abdullah Humam el-Meyahi, Bölgedeki kaynaklarına dayandırarak yaptığı açıklamada, "DEAŞ militanları kentin çeşitli mahallelerinden 41 eski emniyet mensubunu alıkoydu. Kenti kurtarmaya çalışan güvenlik güçleriyle işbirliği içerisinde olup olmadıklarını öğrenmek amacıyla büyük tren istasyonunun avlusuna götürdü. Silahlı kişilerin avluda olduğunu gören uluslararası koalisyon güçleri terörist zannettiği gruba hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 33 eski emniyet personeli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı." dedi.



Militanlar arasında da kayıpların olduğunu ve silahlı araçların kullanılamaz hale getirildiğini kaydeden Meyahi, terör örgütünün, bölgedeki doktorları silah zoruyla ölü ve yaralıları tahliye etmeye zorladığını aktardı.



ENKAZ ALTINDA 50 SİVİL VAR



Öte yandan, İçişleri Bakanlığında görevli Yüzbaşı Dargam Abdulhadi en-Neas, güvenlik güçleri ile DEAŞ arasında Musul'un Es-Sumud Mahallesi'nde çatışmaların devam ettiğini belirtti.



Çatışma nedeniyle bazı evlerin yıkıldığını bildiren Neas, evlerin bodrumlarında ve enkaz altında aralarında çocuklarında olduğu 50 sivilin bulunduğunu bildirdi.



Neas,Enkaz altında bulunan sivilleri kurtarmak için güvenlik güçlerinin ilgili makamlarla temas halinde olduğunu kaydetti.