Klasik sanatlar Beyoğlu'nda sergileniyor

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi'nin önemli eserleri, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde 1 Temmuz'a kadar sergilenecek.

İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi'nin önemli eserleri, ramazan etkinlikleri kapsamında Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda sergileniyor.



KLASİK SANATLAR BEYOĞLU'NDA SERGİLENİYOR



Serginin açılışına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ramazanın ruhuna uygun klasik sanatları belediyenin sergi salonunda görmeyi istediklerini belirterek, serginin çok güzel olduğunu dile getirdi.



Demircan, geçmişte yapılmış aynı tür sergilerde hep benzer işler yapıldığına dikkati çekerek, "Hep birbirinin benzeri eserler görürdük. Şimdi ise daha günümüzü anlatan, yelpazesini açmış, kuşatan, yenilikler içeren, hat, tezhip, süsleme, ebru hepsi iç içe. Güzel sanatlarda iddiayı ortaya koyan, mimarlara bile ilham kaynağı olacak tarzda güzel şeyler görüyoruz." dedi.



Şaşırdığını, hayret ettiğini ve sevindiğini dile getiren Demircan, şunları kaydetti:



"Sanat işte böyle bir şey. Çok güzel şeyler var. Üzerinde uzun uzun konuştuğumuz tablolar oldu. İyi ki varsınız. Nihayetinde bugün Türkiye'nin sanata ve sanatçıya daha çok ihtiyacı var. Çünkü ilhama ihtiyaç var. İlham olmadan inovasyon, yenilik, tasarım olmuyor. Kullandığımız alet edevatlardan telefonlara varıncaya kadar hepsi birinin tasarımı. Tasarımı iyi olduğu için sonucu da güzel. Güzel sanatlar hayatımıza ufuk açan, hayatı kolaylaştıran şeylerin başlangıcı."



"SERGİDE 50 ESER VAR"



İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi'nin sahibi ve kurucusu Ahmet Zeki Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının eserlerinin sergilendiğini belirterek, "Burada yaklaşık 50 eser var. Bu 50 levha, kendi alanında uzman ve usta sanatkarların eserleri. Sergi bayrama kadar sürecek." diye konuştu.



Merkezde klasik sanatların üretimini sağladıklarını ve nitelikli olarak gelecek nesillere aktarılması için faaliyetlerde bulunduklarını kaydeden Yavaş, "İstanbul Klasik Sanatlar Merkezi, hat, hüsn-i hat, minyatür, tezhip, ebru, cilt, çini, katı, naht, edirnekari, kalem işi gibi Anadolumuzun sahip olduğu yegane sanatların nitelikli üretimini, eğitimlerle sağlıyor. 220 öğrencimiz var. 30 kadar hocamız var." ifadelerine yer verdi.



Sergide, Yılmaz Eneş, Fatih Özkafa, Ahmet Zeki Yavaş, Nilüfer Kurfeyz, Selim Sağlam, Abdurrahman Depeler, Sabriye Şeker, Savaş Çevik ve Zeynep Ertürk gibi çok sayıda usta ismin eseri bulunuyor.



Hüsn-i hat, tezhib, ebru, minyatür, katı, cilt, kalem işi, çini, oyma, kakma, edirnekari ve kündekari eserlerden örneklerin yer aldığı sergi, 1 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.