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15 Ocak 2017 16:27 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2017 16:44

KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda 9 albay gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.

KKTC'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak iki askeri helikopterle Ankara’ya sevk edildi.

Gözaltına alınan askerlerin komuta ve çalışma odaları ile ikamet ettikleri lojmanlarda geniş çaplı arama yapıldı.

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