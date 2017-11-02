KKTC'de doktorlar eylem yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da toplanan doktorlar, hükümetin sağlık politikasını protesto etti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde beyaz önlükleriyle eylem yapan doktorlar, üzerinde "Hekim Yasası Hakkımız”, “Sağlık Özelleştirilemez” ve “Halkın Hastanelerine Dokunma” yazan pankartlar açtı.



Sağlık alanında özelleştirme yapılmasına karşı çıkan hekimler, hükümet aleyhinde sloganlar attı.



Hasta yakınlarının da destek verdiği eylemde, hastanelerdeki paralı sağlık hizmetine karşı çıkıldı.



Tıp-İş Başkanı Sıla Usar, burada yaptığı açıklamada, hekimlerin önemine ve görevlerine değinerek devletin en temel görevlerinin yurttaşın eğitimini, sağlığını ve güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.



Ülkenin güçlü bir kamu sağlık hizmetine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Usar, “Sağlık özelleştirilemez. Kamu özel ortaklığı adı altında hastanelerin ticari işletmelere dönmesine, sağlığın alınıp satılan bir mal olmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü eğer sağlık özelleştirilirse, alınıp satılan bir mal olursa, o zaman parası olan yaşar, parası olmayan ölür." diye konuştu.



Protesto, basın açıklamasının ardından sona erdi.



