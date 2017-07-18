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18 Temmuz 2017 07:48 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2017 07:50

KKTC'de '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' sergisi açıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini yansıtan karelerin yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" sergisi Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde açıldı.

KKTC'de '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' sergisi açıldı

AA foto muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini yansıtan karelerin yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" sergisi Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde açıldı. Açılışa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer'in yanı sıra gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Yönlüer, fotoğraflarda yer alan kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak isteyen FETÖ'ye karşı duran kahramanlar olduğunu söyledi.

Darbeye direnen Türk halkının Batı'ya ve tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Yönlüer, FETÖ'nün darbe girişimini "haçlı seferi" olarak niteledi.
"AA, ismini altın harflerle yazdırdı"

Yönlüer, 15 Temmuz'da İstanbul'da olduğunu ve o gece yaşananları AA'dan öğrendiğini ifade ederek, "AA, ismini altın harflerle yazdırdı. Bundan sonra da Allah yar ve yardımcıları olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 21 Temmuz'a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Etiketler: 15 Temmuzkıbrısfetösergi


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