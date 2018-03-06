KKTC Başbakanı Erhürman Türkiye'ye gelecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Başbakan Binali Yıldırım ve KKTC Başbakanı Erhürman, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik konuları ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeleri ele alacak.

KKTC Başbakanı Erhürman'a ziyaretinde, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da eşlik edecek.