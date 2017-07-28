KKK personeline ilişkin darbe girişimi davasında 7 tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 150 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, 7 sanığın tahliyesine hükmetti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen davaya, sanıklar, avukatları ve müşteki Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, duruşmanın sabahki bölümünde sanıklar ile avukatlarının taleplerini dinledi.



Sanıklardan eski Tuğgeneral Erhan Caha, karargahlarda silah taşımayı düzenleyen yönergenin Genelkurmay Başkanlığından istenerek dosyaya girmesini talep etti. Caha, verdiği hatalı emirlerden zarar gören 3 kişinin sorumluluğunun bulunmadığını belirterek, tahliyelerini istedi.



Eski Albay Mutlu Serkan Vurdem, aleyhinde tanıklık yapan bir subayın FETÖ ile iltisak iddiasıyla TSK'dan ihraç edildiğini kaydetti. Vurdem, bunun da dikkate alınarak hakkındaki tutukluluk kararının yeniden değerlendirilmesi talebinde bulundu.



Sanık Oğuzhan Çelikoğlu da dosyasındaki 2 ifadenin geçersiz sayılmasını istedi. FETÖ'den tutuklanan 2 polisin baskısıyla ifade verdiğini anlatan Çelikoğlu, bu polislerin darbe girişiminin FETÖ tarafından değil de TSK'nın emir komuta zinciri içinde gerçekleştirildiğini söylemesi yönünde kendisine baskı yaptığını öne sürdü.



Sanık Resul Savaş da en alt rütbede bulunduğunu ve suç oluşturacak herhangi bir eyleme katılmadığını dile getirerek tahliye talebinde bulundu.



Abdullah Polat ise askerlik mesleği boyunca mutlak itaat kültürüyle yetiştirildiğini, 15 Temmuz akşamı da emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, suç sayılacak herhangi bir eyleme katılmadığını ifade etti. Polat, tahliyesi ve beraatini istedi.



Emrullah Kaya da dosyasının ayrılması ve tahliyesini talep etti.



Abdullah Yiğit ise Kara Kuvvetleri Karargahına hiç gitmediğini, darbeyi öğrenir öğrenmez Etlik'teki Lojistik Komutanlığına geldiğini ve darbe karşıtı faaliyet yürüttüğünü savundu. Bu faaliyetlerine ilişkin tanıklar bulunduğunu anlatan Yiğit, tahliyesini istedi.



Diğer sanıklar da tahliye ve beraat taleplerini dile getirdi.



Duruşmaya verilen öğle arasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Cüneyt Soyraç, Halit Şimşek, Emrullah Kaya, Turgay Kurt, Ahmet Aktaş, Önder Kamiloğlu ve Erman Arısoy'un tahliyesine hükmetti.



Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 13 Kasım-1 Aralık tarihlerinde görülmek üzere erteledi.