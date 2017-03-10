Kızıltepe Belediyesinden vatandaşlara "çorba çeşmesi"

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye tarafından vatandaşlar için yaptırılan çorba çeşmeleri açıldı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesince, İzmit Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı ile otogar alanında kurulan çorba çeşmelerinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.



Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ahmet Odabaş, yaptığı konuşmada, çeşmeleri sosyal hizmet çalışmaları kapsamında hizmete sunduklarını söyledi.



Çorbanın çok lezzetli olduğunu ifade eden Odabaş, "Sabah işe giden vatandaşlarımız, belediyenin ikramı olan çorbadan içecekler. Bundan sonra da sosyal belediyecilik anlamında yapılacak hizmetlerin devamı gelecek." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Karatay, verilen hizmetlerden memnun olduklarını belirtti.



Dilek Kösen ise "Milletimiz için, özellikle Suriyeli vatandaşlar için güzel bir çalışma olmuş." diye konuştu.



Suriyeli Mahmut Davut da çorba ikramının güzel olduğunu kaydederek, yetkililere teşekkür etti.



Açılışa, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Koray Süer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.