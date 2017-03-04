Kızılay'dan 6 engelli çocuğu olan Suriyeli aileye yardım

Türk Kızılayı Kilis Şubesi tarafından kentte yaşayan 6 engelli çocuğu bulunan Suriyeli aileye yardım yapıldı.

Ülkelerindeki iç savaşta kocasını kaybeden ve 3 yıl önce Kilis'e gelen Fatma Nane ve engelli 6 çocuğu Türkiye'de yaşama tutunmaya çalışıyor.



Aileyi ziyaret eden ve yardım götüren Türk Kızılayı Kilis Gençlik Kolları Başkanı Gazi Susamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın neresinde olursa olsun ayırım gözetmeksizin mazlumların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.



Suriyeli aileye gıda, giysi, temizlik malzemesi yardımı yaptıklarını ve diğer ihtiyaç duyulan malzemeleri de tespit ettiklerini aktaran Susamoğlu, şöyle devam etti:



''Ailemize bugün kıyafet, temizlik malzemesi ve gıda yardımında bulunduk. Burada ailenin büyük bir fedakarlık var 6 tane engelli çocuğa bakmak çok zor bir şey. Aynı zamanda annemiz çocuklarına bakarken bel fıtığı olmuş. Biz de bir nebze olsun annenin yükünü hafifletmek için çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık."



Anne Fatma Nane de Türk Kızılayının kendileri yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Çocuklarımı çok sevindirdiler. Allah kendilerinden razı olsun, bize her zaman destek veriyorlar." diye konuştu.