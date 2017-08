Kızılay, kurban bereketini yıl boyu sürdürecek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, "Bu sene Kızılay olarak öngördüğümüz kurban hisse sayısı 100 bin. Bunun yaklaşık 35 binini yurt içinde, geri kalan kısmını da dünyanın 31 ülkesinde keserek ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendireceğiz." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kurban bereketi yıl boyu sürsün" sloganıyla yürütülen "Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası"nı The Marmara Taksim Otel'de düzenlenen basın toplantısı ile tanıttı.



Kınık, Kızılay olarak vekaletle kurban kesimi organizasyonlarında, ibadetlerini yerine getiren vatandaşların, uzak coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirmelerine ve bayramın "iyilik ve paylaşma şölenine" dönüşmesine yardımcı olduklarını söyledi.



Türk Kızılayı'nın gelecek yıl 150. yılını kutlayacak "köklü bir çınar" olduğunu vurgulayan Kınık, bu yılki kampanyayı "Kurban bereketi yıl boyu sürsün" sloganıyla yürüttüklerini ifade etti.



Kızılay'ın kampanyasının, kurban bereketinin sadece bayram süresince değil, yıl boyu devam etmesini sağlayan bir model olduğunu ifade eden Kınık, bu konuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Et ve Süt Kurumu ile bir anlaşma yaptıklarını kaydetti.



Kınık, bu anlaşma çerçevesinde toplanan vekaletlerle kurbanların Et ve Süt Kurumu kombinalarında kesildiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Kesilen hayvanlar, şoklanıyor ve peyderpey kavurma ve konserve haline getiriliyor. Geçen yıl elimizde 500 bin konserve vardı. Ağırlıklı olarak afetlerden etkilenmiş, terör nedeniyle mağdur olmuş, yoksulluk çeken yurttaşlar ve dünyada ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıldı. Bu sene de aynı modeli işleterek -ki bu özgün bir modeldir- ülke içinde 650 bin insana, ülke dışında da yaklaşık 1 milyon 300 bin insana, yani toplamda 1 milyon 950 bin insana kurban bereketini taşımayı arzu ediyoruz. Bu sene Kızılay olarak öngördüğümüz kurban hisse sayısı 100 bin. Bunun yaklaşık 35 binini yurt içinde, geri kalan kısmını da dünyanın 31 ülkesinde keserek ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendireceğiz. Türkiye'nin, milletimizin, Anadolu'nun paylaşma duygularını o insanlarla birlikte şenliğe dönüştüreceğiz. Kurbanı, bayram olarak kutlamalarına yardımcı olacağız."



YARDIMLAR 31 ÜLKEYE ULAŞTIRILIYOR



Kınık, Kurban Bayramı'nda paylaşmanın, özellikle silahlı çatışmalar ve afetlerden etkilenen toplumlar için "rehabilitasyon" anlamına geldiğinin de altını çizdi. Ulaştırdıkları yardımlarla bu insanlara, dünyanın başka bir yerinde kendi dertleriyle dertlenen insanlar olduğunu hatırlattıklarını dile getiren Kınık, yardımların Balkanlar'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Arap yarımadasına kadar 31 ülkeye ulaştırıldığının altını çizdi.



Bu yıl yardım ulaştırılan ülkeler listesine Tataristan ve Güney Sudan'ın da eklendiğini kaydeden Kınık, özellikle kuraklık ve silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelere ağırlık verdiklerini söyledi.



Kınık, ramazan ayı boyunca da AFAD ve TİKA'nın da destekleriyle 13 milyon insana yardım ulaştırdıklarını ve bu yardımların halen sürdüğünü bildirdi.



KURBAN FİYATLARINA İNDİRİM



Kerem Kınık, Türkiye'nin son dönemde önemli sorunlarla mücadele ettiğini, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında milletin büyük bir direniş gösterdiğini hatırlattı. Yaşanan gelişmelerin ekonomiye zarar vermemesi için de büyük gayret gösterildiğine değinen Kınık, Kurban Bayramı öncesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile kurban fiyatlarıyla ilgili görüşme yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Görüşmede birbirimizle sözleştik. Sayın Bakanımız Fakıbaba ile 'Bu sene kurban fiyatlarına zam yapmayalım, daha fazla sayıda kurban hissesi alalım, daha çok yoksulun sofrasında bu payları inşallah dağıtalım' dedik. Bunun için de elimizden gelen ne varsa operasyonel maliyetlerimizi düşürmek. Et ve Süt Kurumu ve Kızılay açısından elimizden gelen gayreti sarf ettik ve belki çok zor oldu ama kurban fiyatımızı bir önceki yılki kurban fiyatımızın altına çektik. 740 lira olan kurban fiyatımız bu sene 735 lira olarak belirlendi. Yurt dışı kurban fiyatlarımız da 500 lira olarak belirlendi. Bu fiyatlarla inşallah Türkiye'deki hem üreticinin hem tüketicinin hem de kırmızı et tüketme noktasında sıkıntısı olan yoksullarımızın pek çok yarasına derman olacağız. 'Kurban bereketi yıl boyu sürsün' adı altında başlattığımız bu organizasyonumuz, 1 Eylül'e kadar devam edecek. Yaklaşık 30 gün boyunca vatandaşlarımızın kurban vekaletlerini almaya devam edeceğiz."



Kınık, kurban ibadetlerini vekaletle yapmaya karar veren vatandaşlara da bağışlarını son dakikaya bırakmamaları çağrısında bulundu. Bayrama kadarki bir ayın kendilerine planlama için imkan tanıdığını vurgulayan Kınık, siyasi liderlerden kurban vekaletlerini bu yıl da Kızılay'a bağışlamalarını beklediklerini dile getirdi.



BAĞIŞ NASIL YAPILACAK?



Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, bankalardaki Kızılay bağış hesaplarına, Türk Kızılayı şubeleri, PTT şubelerindeki Kızılay pota çeki hesabı, 168 Ücretsiz Çağrı Merkezi ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekaletlerini verebilecek.



Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek vekalet sahipleri, 4 taksit imkanından yararlanabilecek. Vekaletlerini Kızılay'a vermek isteyen yurt dışındaki vatandaşlar ise Kızılay internet sayfası üzerinden bağış menüsünü kullanarak online ödeme yapabilecek, ayrıca 0090 312 458 30 00 numaralı telefondan Kızılay'ın ücretsiz danışma ve bağış hattını arayarak, uluslararası kredi kartı ile vekalet bedelini ödeyebilecek.



Almanya'daki Ziraat Bankalarının Kızılay hesap numarası aracılığıyla da kurban vekalet bedeli ödemesi yapılabilecek.