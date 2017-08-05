Kızılay Kart 1 milyondan fazla sığınmacıya ulaşacak

2017 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'deki 850 binden fazla sığınmacının yararlandığı "Kızılay Kart" programının eylül ayında 1 milyondan fazla kişiye ulaşması hedefleniyor.

AB Komisyonu İnsani Yardım Ofisinin (ECHO) Türkiye Başkanı Jane Lewis, Avrupa Birliği'nin mali kaynağını sağladığı, Türkiye'de kamp dışında yaşayan sığınmalara dağıtılan "Kızılay Kart" programına ilişkin, "Şu an kadar 850 binden fazla kişiye ulaştık. Önümüzdeki aylarda 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.



AB Komisyonunun 348 milyon avro maddi kaynak sağladığı ve Türk Kızılayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ortaklığında yürütülen program kapsamında, kamp dışında bulunan Suriye vatandaşı ve İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne kayıtlı diğer sığınmacılar, "Kızılay Kart" aracılığıyla ailedeki fert başına aylık 120 Türk Lirası (TL) nakit yardım alabiliyor.



Lewis, eylülde 1 yılını tamamlayacak Kızılay Kart programına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de geçen ay itibarıyla aylık nakit yardım alan sığınmacıların sayısının 850 bine ulaştığını ve bunun bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Lewis, "Kızılay kart programının ilk etabı için ayrılan bütçe 348 milyon avro. Projenin ikinci etabı için en azından 2018 yılı sonuna kadar devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Programa kayıtlı sığınmacı ailelerde fert başına yapılan aylık ödeme miktarının geçen ay itibarıyla 100 TL'den 120 TL'ye artırıldığını hatırlatan Lewis, bu sayede sığınmacılara daha fazla destek olabileceklerinin altını çizdi.