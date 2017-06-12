Kızılay başkanından deprem uyarısı: Uzak durun

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Ege Bölgesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Çeşme, Karaburun, Urla ve Çanakkale ve Tekirdağ bölgeleriyle temasa geçtik, şu an için herhangi bir hasar bildirilmedi." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Ege Bölgesinde meydana gelen depreme ilişkin, "Çeşme, Karaburun, Urla ve Çanakkale ve Tekirdağ bölgeleriyle temasa geçtik, şu an için herhangi bir hasar bildirilmedi." dedi.



Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından Ege Afet Koordinasyon Merkezi çalışanlarının sahaya çıktıklarını söyledi.



Bu anlamda ekiplerin AFAD ile beraber çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Kınık, Karaburun depremine en yakın nokta konumunda bulunan ve depremin merkezi konumundaki alana 25 kilometre uzaklıktaki Tepeboş köyüne ekiplerin ulaştığını vurguladı.



Söz konusu bölgede herhangi bir hasara ilişkin geri dönüş olmadığını ifade eden Kınık, şöyle konuştu:



"Çeşme, Karaburun, Urla ve Çanakkale ve Tekirdağ bölgeleriyle temasa geçtik, şu an için herhangi bir hasar bildirilmedi. Depreme yakın olduğu için Yunan adalarını da taradık, Yunan Kızılhaçı ile de temasa geçtik. Yunan Kızılhaçı'ndan da hasar bildirilmedi. Ancak Ayvacık depreminde olduğu gibi bu bölgede de artçılar devam ediyor. Bunun için vatandaşların depreme dayanaksız olan binalardan uzak durması gerekiyor. Herkes, zarar gören binalara girmesin ve uzak dursun. Kimse paniklemesin ve yetkililerin açıklamalarına itibar etsinler."



Kerem Kınık ayrıca AFAD koordinesinde en yakın zamanda hasar tespitinin de başlayacağını sözlerine ekledi.