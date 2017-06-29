Kız öğrencilere 'askerle evlenin' baskısı

Aydın'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütte "abla" konumunda olduğu belirtilen Z.A, etkin pişmanlık kapsamındaki ifadesinde örgütün üniversitedeki kız öğrencilerine uyguladığı yöntemleri anlattı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak" suçlamasıyla yargılanan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Z.A, ByLock kullandığının tespit edilmesi sonrası ek ifade için İl Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.



Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini bildiren Z.A'nın ifadesinde, örgütün öğrenci yurtlarındaki yapılanmasıyla ilgili bilgiler verdiği öğrenildi.



Üniversite için Konya'dan Aydın'a geldiğini, burada Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılan Gül Öğrenci Yurdu'ndan davet aldığını dile getiren Z.A, örgütün sohbet toplantılarına da katıldığını ve burada örgütün elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bilgiler verildiğini ifade etti.



Örgütün kendisinden üniversitenin farklı bölümlerinden öğrencilerin de sohbetlere çağrılmasını istediğini anlatan Z.A, daha sonra sohbet hocalığına başladığını kaydetti.



Bu görevi maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle kabul ettiğini öne süren Z.A, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu hizmetlerimden dolayı bana aylık bin 300 lira para veriyorlardı. Sohbete gelen öğrencilerden himmet istenmesi, kurban bağışının yapılmasının istenmesi ve devlet aleyhine siyasi konulara girilmesinden dolayı bu örgütle aram açıldı. 2015 yılında örgütle arama mesafe girince beni sohbet hocalığından ve ablalık görevinden aldılar."



Örgütün sohbet yaptığı evlere kod isim verdiğini vurgulayan Z.A, sohbetlerde çok nadir gördüğü birinin, kız öğrencilere bazı konularda baskı yaptığına şahit olduğunu dile getirdi.



Z.A, "Soyadını bilmediğim, Merve adlı veya kod adlı biri vardı. Örgüt evinde bir defa toplantıya katıldığını gördüm. Bu kişi özellikle başı açık öğrencilere baskı yaparak askeri personelle evlenmeleri konusunda telkinde bulunuyordu. Bu kişi fazla ortalıkta görünmüyordu." ifadelerini kullandı.



İfadesinde ByLock programını nasıl yüklediğini de itiraf eden Z.A, şunları anlattı:



"2014-2015 yılında beni Gül Yurdu'na çağırdılar. Burada sohbet toplantılarına katılan Hesna Değirmenci bana, 'Bundan sonra normal telefonla görüşmeyelim ve mesajlaşmayalım, artık yükleyeceğim programdan görüşelim.' dedi. Programı telefonuma kurdu. ByLock programı üzerinden sohbet ve toplantının ne zaman olacağı veya pikniğe ne zaman gidileceği, etkinlik ve programlar konusunda gibi bilgiler geliyordu. Daha sonra mesajlar kendiliğinden siliniyordu. Ben bu programı darbeden yaklaşık 5 ay önce kaldırdım. Bu sırada örgüt üyesi şahıslarla da irtibatı kestim. Bu örgüt benim dini duygularımı ve parasızlığımı kullanarak kötü emellerine alet etti."