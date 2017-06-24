Kız çocuğuna saldıran kişi tımarhanede

Samsun'un Atakum ilçesinde kız çocuğunun başına parke taşıyla vurduğu ve başka bir kızı taciz ettiği ileri sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alındı.

Ömürevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinin önünde arkadaşlarıyla bisiklet kullanan A.M.A'ya (9) arkasından yaklaşan O.Ç. (33), parke taşıyla vurarak kaçtı.



Yere düşen küçük kız, arkadaşlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından çevrede araştırma yaptı ancak saldırganın izine rastlayamadı.



Bir süre sonra Atakum ilçesinde otobüs durağında genç kıza tacizde bulunduğu iddiasıyla vatandaşlarca yakalanmasının ardından polise teslim edilen şüpheli O.Ç'nin, A.M.A'nın darbedildiği olayın da faili olduğu belirlendi.



Emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve inşaat işçisi olduğu belirlenen O.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlı, daha sonra Samsun Ruh Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alındı.



Öte yandan, şüphelinin küçük kızın başına parke taşıyla vurma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.



CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, küçük kız çocuğuna karşı gerçekleştirilen taşlı saldırı ile yetişkin bayana yönelik taciz olayının failinin aynı kişi olmasına rağmen Cumhuriyet Başsavcılığınca bu kişi hakkında işlem yapılmamış algısı oluşturulması nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.



Haberde belirtilen küçük kıza taşlı saldırının 5 ay önce gerçekleştiği, sonrasında kaçan şüphelinin tespiti ve yakalanması için hemen çalışma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, bu olaydan 2 ay sonra da 3 Nisan'daki taciz nedeniyle yakalanan şüphelinin ilk olayı gerçekleştiren şüpheli olduğu güvenlik kamera kayıtlarından değerlendirildiği anlatıldı.



Bu tespit üzerine şüpheli O.Ç'nin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Şüpheli, savunmasında taciz olayını kabul etmiş ancak yaralama olayını kabul etmemiştir. Şahsın dengesiz davranışlar sergilemesi üzerine akıl sağlığı yönünden muayenesi için hastaneye sevki sağlanmış, yapılan tetkikler sonucunda yüzde 40 zihinsel rahatsızlığı olduğu belirlenmiştir. Bu rapor üzerine her iki olay nedeniyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol verilerek SamsunRuh Sağılığı ve Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmıştır. Halen gözlem altında bulunan şüpheli O.Ç. hakkında taciz olayı nedeniyle 15 Mayıs'ta Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış, küçük kız çocuğuna yönelik yaralama olayı ile ilgili soruşturma ise devam etmektedir."



