Kıytırık pankart mı bizi yolumuzdan döndürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de terör örgütü yandaşlarının düzenlediği mitinge ilişkin, "15 Temmuz'da F-16'larla bizi yolumuzdan döndüremediler, bunların kıytırık pankartı mı bizi yolumuzdan döndürecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşuyor.



Erdoğan, İsviçre'de terör örgütü yandaşlarının düzenlediği mitinge ilişkin şu açıklamalarda bulundu:



"15 Temmuz'da F-16'larla, savaş helikopterleriyle bizi yolumuzdan döndüremediler, bunların kıytırık pankartı mı bizi yolumuzdan döndürecek. Yaptığınız terbiyesizlik sizin sicilinizde kara bir leke olarak kalır, onun dışında biz tehditlere eyvallah etmeyiz. Güya İsviçre bu olayla ilgili soruşturma açmış. Her şey İsviçre devletinin, hükümetinin, polisinin gözü önünde oldu. Onların polislerinin korumasıyla oldu. Bu gösteri, Alp dağlarının tepelerinde değil, İsviçre parlamentosunun önünde oldu, geçin bunları geçin. Siz kimi aldatıyorsunuz?"