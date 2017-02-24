Kıyamete kadar bu topraklardayız

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Gazi Üniversitesi Ortadoğu ve Orta Asya Araştırma Merkezi (GORAM) tarafından düzenlenen "Tarih ve Kültürüyle Nogay Türkleri" Konferans ve Konseri' programına katıldı.



Programa Sağlık Eski Bakanı Halil Şıvgın’ın yanı sıra birçok akademisyen ve öğrenci de katıldı. Kendisi de bir Nogay Türk'ü olan, ülkemizde “Dombıra” şarkısıyla tanınan Arslanbek Sultanbekov’un muhteşem bir konser verdiği programda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu bir konuşma yaptı.



"AYNI ATALARIN EVLATLARIYIZ"



Konuşmasına tüm Türk topluluklarının Tanrı Dağı’ndan inen ataların evlatları olduğu vurgusuyla başlayan Yalçın Topçu, "İnşallah bu birlikteliğimiz kıyamete kadar devam edecek. Tanrı Dağları'ndan bizi indiren ilahi kader boşuna indirmedi, Tanrı Dağı’ndan Maveraünnehir’e ve Orta Asya’ya dağılmışız. Sonra Komutan Alparslan’ın ardından Anadolu’ya gelmişiz. Anadolu’da ümmetin diğer bahadır evlatlarıyla kucaklaşmışız. Romen Diyojen’i diz çöktürmüşüz. Orta Doğu’ya, Hicaz’a gidip Hira’nın çocuklarıyla kucaklaşmışız. Afrika’ya Balkanlar’a uzanıp ilahi kaderin emrini yerine getirmişiz” şeklinde konuştu.



"SAVAŞLARA AHLAK GETİRMİŞİZ"



Türklerin hakim oldukları dönemde savaşlara bile bir ahlak getirdiğini vurgulayan Topçu, "Çocukları öldürmemişiz, ihtiyarlara kıymamışız, sivillere dokunmamışız, kadınlara tecavüz etmemişiz. Biz tarih sahnesinden çekilince de tüm bu coğrafyalara kan ve vahşet hakim olmuş. Batının başlattığı Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında 70 milyonu aşkın insan öldürüldü, şehirler yok edildi. 20-25 yıl evvel Avrupa’nın göbeğinde Srebrenitsa’da 10 binlerce sivil, yaşlı, kadın, çocuk katledildi; soykırım yaparcasına bir aileden 80-90 kişiye birden kıyıldı. Azerbaycan toprağı Karabağ’da, Hocalı’da Ermeniler dünyanın gözünün içine baka baka 613 kişiyi soykırıma tabi tuttu. Daha 100 yıl önce birer ilimiz olan Musul’da, Kerkük’te parçalanmış bebek cesetlerini gördük." diye konuştu.



"TÜRKE KEFEN BİÇENİN ÖLÜMÜ KORKUNÇ OLUR"



Türk-İslam medeniyet coğrafyasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı “medeniyet coğrafyamızda yıllardır bize kefen biçmeye çalışıyorlar. Biz gençlik yıllarında şu dörtlüğü okurduk:



"Kürşat’ın narasıyla indik Tanrı dağından,

Ruhumuzu kandırdık Orhun’un kaynağından,

Bu kaynaktan içenlerin yürekleri tunç olur,

Türke kefen biçenin ölümü korkunç olur"



Türklerin kıyamete kadar bu topraklarda olacağını dile getiren Topçu, "Kimse bize kefen biçmeye kalkmasın" ifadesini kullandı.