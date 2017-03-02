Kıtlık eşiğindeki Yemen'de BM'ye engel

Birleşmiş Milletler (BM), milyonlarca insanın açlık riskiyle karşı karşıya olduğu Yemen'de insani yardım çalışmalarının engellenmesinin hayal kırıklığı yarattığını bildirdi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Yemen'in Sana kentinden telekonferans yoluyla bağlandığı basın toplantısında, bütün taraflardan garanti ve ve güvence almalarına rağmen aylarca insani yardım ulaştırılamayan Taiz kentine girmelerine ve durum tespiti yapmalarına izin verilmediğini söyledi.



O'Brien, milyonlarca insanın açlık riskiyle karşı karşıya olduğu Yemen'de BM'nin insani yardım çalışmalarının engellenmesinin son derece hayal kırıklığı yarattığına dikkati çekerek, taraflara insani yardımların ulaştırılabilmesi için engelsiz erişim çağrısında bulundu.



BM verilerine göre, 19 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu Yemen'de, 7 milyon kişi kıtlık riski ile karşı karşıya bulunuyor. Ülkede, aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 2,1 milyonu çocuk yaklaşık 3,3 milyon kişi de acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.



Beslenme yetersizliği olan 460 bin çocuk ise zatürre ve ishal nedeniyle ölüm riski taşıyor.