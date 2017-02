Kitap okuyan öğrenciye yeme içme ücretsiz

Ordu'da, gençlik merkezinde oluşturulan "Kitap Kafe ve Has Oda", öğrencilerin burada ikramlar eşliğinde kitap okumasına ve ders çalışmasına katkı sağlıyor.

Ordu'da, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezi içinde oluşturulan "Kitap Kafe ve Has Oda"ya gelen öğrenciler burada ikramlar eşliğinde istedikleri kadar ders çalışıp vakit geçirebiliyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kentte faaliyet gösteren gençlik merkezi bünyesinde bir süre önce Kitap Kafe ve Has Oda oluşturdu.



Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri tarafından 7 gün 24 saat kullanılabilen kafede, öğrencilere çay, kahve, su, makarna ve çorba ikram ediliyor.



Konsept ve mimari açıdan da ev ortamını aratmayan kafe, öğrencilerin kitap okumasına, ders çalışmasına ve arkadaşlık ortamlarının gelişmesine katkı sunuyor.



"BİZLER HER TÜRLÜ İMKANI KENDİLERİNE SUNMAYA HAZIRIZ"



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından tüm yerleşimlerde kurulan gençlik merkezlerinin gençlere sosyal etkinliklerini rahatlıkla yapabilecekleri imkan sunduğunu belirtti.



Halk kütüphanelerinin mesai saatleri dışında hizmet vermemesi nedeniyle gençlik merkezine gelen öğrencilerden çeşitli talepler olduğunu anlatan Genç, "Daha önce gençlik merkezi bünyesine kütüphane kurduk. Ancak bu kütüphaneye istediğimiz şekilde rağbet olmadı. Daha sonra öğrencilere daha iyi imkan sunabilmek ve öğrencilerimizin daha fazla adapte olabilmeleri için kütüphaneyi kitap kafeye çevirdik. Kafenin yanına da Has Oda oluşturarak öğrencilerin daha iyi kaynaşmaları ve sosyal etkinliklerde aktif olmalarını sağladık." diye konuştu.



Genç, 7 gün 24 saat hizmet veren alandan, isteyen her öğrencinin ücretsiz yararlanabildiğini, çay, çorba, su, kahve ve makarna gibi yiyecek ve içeceklerin burada ücretsiz verildiğini anlattı.



Gençlik merkezine gelen öğrencilerin rahat ve huzurlu bir ortamda çalışmalarını sürdürebileceğini vurgulayan Genç, şöyle konuştu:



"Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'ın, gençlik merkezlerinin tüm halka açık olması için talimatları olmuştu. Kitap Kafe ve Has Oda en güzel örneklerden birisi oldu. Gençlerimizle 7/24 bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Gençlerimiz yeter ki okusun. Bizler her türlü imkanı kendilerine sunmaya hazırız."







"BURADAN HİÇ AYRILMAK İSTEMİYORUZ"



Kitap kafeye gelen öğrencilerden Mert Meraba, Ordu Üniversitesi 3. Sınıf Tarih Bölümü öğrencisi olduğunu belirterek, burada kendilerine sürekli ders çalışma imkanı sağlandığını, bundan çok memnun olduklarını belirtti.



Birçok yerde bulamayacakları imkanların burada kendilerine sunulduğunu kaydeden Meraba, "Açıkçası buradan hiç ayrılmak istemiyoruz. Ev ortamında gibi hem ders çalışıyoruz hem de arkadaşlarımızla daha iyi vakit geçirebiliyoruz." dedi.