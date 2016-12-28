Taksilerde en kısa mesafe ücreti belli oldu

İstanbul'da, taksilerde indi-bindi ücretinin 8,75 TL olarak, belirlenen uygulamanın 2017 yılının ilk günlerinde başlayacağı bildirildi.

İstanbul'da, taksilerde kısa mesafe ücreti 8,75 lira olarak belirlendi.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur yaptığı açıklamada, bundan sonra taksicilerin kısa mesafe müşterisi almama sorununun ortadan kalktığını söyledi. Uğur, taksilerde indi-bindi ücretinin 8,75 TL olarak belirlendiğini belirterek, uygulamanın 2017 yılının ilk günlerinde başlayacağını kaydetti.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odasına gelen şikayetlerin büyük kısmının kısa mesafe gitmeme sorununu içerdiğine dikkati çeken Uğur, "Müşteri de taksi bulamamaktan şikayetçi. Bu konudaki taleplerimizi UKOME ile paylaştık. 2012 yılından bugüne kademeli taksimetre önerimiz üzerinde çalışıyorduk. 1 kilometrelik mesafeye de giden, 2,5 kilometrelik mesafeye de giden 8 lira 75 kuruş ödeyecek. Daha uzun mesafeye gidenden ekstra ücret alınmayacak. Yani taksimetrede zam yok." diye konuştu.

KARARA UYMAYANA TRAFİKTEN MEN CEZASI



Uğur, 2017 yılının taksiciler için devrim niteliğinde bir yıl olacağına vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Alınan bu karara rağmen kısa mesafe müşterisi almak istemeyen taksiciler ceza puanı uygulamasına tabi tutulacak. Uygulamaya göre kısa mesafe müşterisi almak istemeyen taksici bu durumu iki kez tekrarlarsa bir ay boyunca meslekten men edilecek.