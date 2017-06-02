Kısa dönem ve acemi erler yemin etti

Eskişehir ve Bilecik'te, temel eğitimlerini tamamlayan kısa dönem ve acemi erler için yemin törenleri düzenlendi.

Eskişehir ve Bilecik'te, temel eğitimlerini tamamlayan kısa dönem ve acemi erler, törenle yemin etti.



İl Jandarma Komutanlığında 367/1 kısa dönem 37 er için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Temel eğitimlerini tamamlayan askerler, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaların başında yemin etti.



İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Bahtiyar Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, çağın gerektirdiği her türlü eğitimi veren jandarma teşkilatının eğitim vizyonunun, Atatürkçü, göreve yönelik, gerçekçi, gelişimci, geliştirici, katılımcı, yaygın, motive eden ve modern teknolojiye sahip bir eğitim sistemine sahip olduğunu söyledi.



Türk askerinin vatan, millet, Cumhuriyet ve vazife uğruna canını fedaya yemin ettiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:



"Türk askeri, vatan, millet, Cumhuriyet ve vazife uğruna canını feda etmeye yemin etmiştir. Yeminin anlamı, askerin mesleğine yürekten bağlanışıdır. Teminatı şeref, bedeli de gerektiğinde vatan uğrunda ölmektir. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizam ile doğruluğu, dürüstlüğü, halk ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarınızda daima yükselecek ve bayrağımız kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecektir."



Yemin töreninin ardından kısa dönem 37 asker, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi. Bazı asker yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı.



BİLECİK'TE ACEMİ ERLERİN YEMİN TÖRENİ



Bilecik 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığında da acemi eğitimlerini tamamlayan 1997/2 tertip erler için yemin töreni düzenlendi.



2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, törende yaptığı konuşmada, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.



Koç, kendilerine emanet edilen askerlerin 4 haftalık temel eğitimin ardından yemin ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:



''Atatürkçü düşünce sistemi ışığında, kanun ve nizam, aklı ve bilimi, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan kimsenin şüphesi yoktur. Güzel vatanımızın birçok bölgesinde, belki de omuz omuza ant içtiğiniz arkadaşınızın memleketinde görev yapacaksınız. Bu kutsal göreve hazırlanmanız için bundan sonraki eğitimlerinizde halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin korunması, suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi ve terörle mücadele konularını en iyi şekilde öğreneceksiniz.''



Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam eden törende, birliğe ilk katılan, en uzak ilden gelen ve konuşma yapan erlere, Vali Süleyman Elban, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Koç ve Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından çeşitli ödüller verildi.



Geçmişte askerliğini 9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığında yapan ve oğulları aynı yerde vatani görevine devam edenler de hediyelerini protokolün elinden aldı.



2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu'nun marşlar çaldığı tören, acemi erlerin yemin etmesi ve geçit töreniyle sona erdi.



Bilecik'in Söğüt ilçesinde de Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığında görevli 1997/2 tertip erler, törende yemin etti.



Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkez ve Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Erdal Küçük, asker ailelerine "Bu görkemli tabloyu oluşturan, dosta güven düşmana korku veren, sizleri yüksek heyecanla selamlayan evlatlarımız, yüce Türk milletinin gurur kaynağıdır." diye hitap etti.



Törene, Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay ve Belediye Başkanı Halil Aydoğdu da katıldı.