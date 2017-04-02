Kış uykusundan uyanan boz ayılar ilçeye indi

Kış uykusundan uyanan boz ayılar, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki şehir çöplüğünde yiyecek ararken görüntülendi.

Boz ayılar, yaz döneminde yaklaşık 300-350 kilometre yol yürüyerek Artvin'de Şavşat ormanlık alanına göç ediyor. Burada meyvelerle ve bitki örtüsüyle beslenen hayvanlar, kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarına geri dönüyor.



Yaklaşık 4 ay süren kış uykusundan uyanan boz ayılar, beslenebilmek için Sarıkamış merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne, gece saatlerinde inmeye başladı.



Ormanlık alandan şehir çöplüğüne tek tek ya da yavrularıyla gelen ayıların görüntüsü kameralara yansıdı.



Kars Orman ve Su İşleri İl Müdürü Murat Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban hayvanların barındığı Sarıkamış ormanlık alanının Erzurum Palandöken dağlarından başlayan, Allahuekber Dağları'nı takip eden ve buradan Gürcistan'a geçen Trans Kafkaslar Zonu'nun ortasında bulunduğunu söyledi.



Sarıkamış Ormanları'nın birçok yaban hayvanına barınma imkanı sağladığını anlatan Doğanay, "Kış uykusundan uyanan boz ayılar, ağır geçen kış şartlarından sonra besin aramak için şehir çöplüğüne inmeye başladılar. Burada Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü olarak amacımız insan ve ayı çatışmasını önlemektir, bununla ilgili çalışmalara başladık." dedi.



"BOZ AYILARIN KENDİ HABİTATINDA YAŞAMLARINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"



Doğanay, yaban hayvanların kendi doğal yaşam alanlarında kalması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:



"Ormanlarımızda yaşayan yaban hayvanları ve olmazsa olmazlarından olan boz ayıların kendi habitatında yaşamlarını sağlamak istiyoruz. Özellikle bahar aylarında insanların yaban hayvanlarıyla karşılaşması söz konusudur. Böyle durumlarda ormanlık alanda yalnız yürümemeleri gerekir. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmalarında fayda var. Örneğin bugünlerde kış uykusundan uyanan ayılar, özellikle yavrulu ayılar çok tehlikeli olabilir. Ayılar, çok sık mekan değiştirip uzun mesafeler katedebiliyorlar. Bulunduğumuz şehir çöplüğü mevkisinden Artvin, Şavşat ve hatta Gürcistan'a kadar gittikleri yapılan bilimsel araştırmalarla tespit edilmiştir."



Acısu mevkisindeki şehir çöplüğünün giriş çıkışlarının kontrol altında olması gerektiğini ve bu konuda çalıştıklarını ifade eden Doğanay, "Sarıkamış Belediyesi ile bu şehir çöplüğünün rehabilitasyonu ve denetim altına alması konusunda bir çalışma yapmayı düşünüyoruz." dedi.



Hem yaban hayvanlarını korumayı hem de çöp getiren belediye görevlilerinin ve ayıları görmek için gelen insanların zarar görmesini engellemeyi amaçladıklarını anlatan Doğanay, "Belediye ve il hayvan koruma kuruluyla beraber bir çalışma yapacağız." şeklinde konuştu.



