Kış transfer dönemine 'Çin' damgası

Kış transfer döneminin kapandığı Çin Süper Ligi, yabancı yıldız futbolcuları bünyesine katan futbol takımları arasında kıyasıya rekabete sahne olacak.

Kış transfer döneminde 388 milyon avro harcama yapan Çin takımları, Avrupa'da 250 milyon avroyla transfere en fazla para yatıran İngiliz ekiplerini geride bırakarak, bu alanda zirvede yer aldı.



Çinli futbol takımları, 2017 ara transfer döneminde Chelsea’den Oscar’ı 60 milyon avro, Zenit'ten Axel Witsel’i 20 milyon avro, Villarreal’den Alexandre Pato’yu 18 milyon avro bonservis bedelleriyle kadrosuna katarken, Carlos Tevez’i ise 38 milyon avro yıllık maaş ödeyerek transfer etti.



Transfer sezonunun dün sona erdiği Çin'de, Süper Lig ekiplerinden Şanghay SIPG'e 60 milyon avro bonservis bedeliyle imza atan Chelsea'nin Brezilyalı oyuncusu Oscar, ara transfer döneminin en pahalı futbolcusu oldu.



Ayrıca Brezilyalı Alexandre Pato ile Belçikalı Axel Witsel de Çin rüzgarına kapılan oyuncular arasında yerini aldı. Arjantinli yıldız oyuncu Carlos Tevez ise dünyanın en fazla maaş alan oyuncusu olarak dikkati çekti.