Kış turizm merkezlerine ilgi artıyor

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerine ilgi gittikçe artıyor.

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.



Hafta sonu tatilinde Erciyes'i tercih edenler, Tekir, Hacılar ve Hisarcık Kapı pistlerinde kayak yapmanın heyecanını yaşadı.



Pistlerin tamamının açık olduğu Erciyes'e, Kayseri'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin'den çok sayıda kayaksever geldi.



Gruplar halinde Erciyes'e gelenler, kayak ve snowboard yapmanın heyecanını yaşadı. Bazı ziyaretçiler ise teleferiğe binip piknik yapmayı tercih etti.



DAVRAZ'DA OTELLERDE YÜZDE 90 DOLU



Isparta'da, Toros Dağları'nın en yüksek zirvelerinden birisinde kurulu olan Davraz Kayak Merkezi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşandığı bildirildi.



Şehrin doğusundaki 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde son bir kaç gündür devam eden yağışla üst bölgelerde kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı. Özellikle hafta sonu kayak ve snowbord yapmak isteyenlerin geldiği merkezde, diğer ziyaretçiler ise kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu oteller bölgesinde kızakla karın tadını çıkardı.



Yılbaşı ve sömestr tatilini merkezde geçirmek isteyenler, merkezde bulunan 3 otelin doluluk oranlarını yüzde 90'lar seviyesine ulaştırdı.



- HEDEF ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRMAK



Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Tetik, Davraz'ın Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu söyledi.



Merkezde bulunan 4 mekanik tesisle isteyenlerin merkezin zirvesinde kayak yapma imkanı bulduğunu anlatan Tetik, toplam uzunluğu 22,5 kilometre olan 13 pistin de farklı alanlarda karın tadını çıkarmak isteyenlere önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.



Geçen sezon merkezi 200 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini anlatan Ömer Tetik, Davraz'ın tanınırlığının her geçen gün arttığını vurguladı.



Tetik, bu sezon merkezde değişik aktivite alanlarının oluşturulduğunu ve bunun da merkezde ziyaretçi sayısını olumlu yönde etkileyeceğine inandığına vurgulayarak, "Bu sezon karın erken gelmesiyle, geçen yıl gelen ziyaretçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bunu da başarabileceğimize inanıyoruz. Merkeze, Antalya, İzmir, Konya, Denizli ve Afyonkarahisar'dan çok sayıda ziyaretçi geliyor. Hafta sonları ve tatil dönemlerinde ziyaretçi sayısı günde 10 bin kişiyi bulmaktadır." diye konuştu.



Ömer Tetik, bölgede bulunan otellerin yılbaşı ve sömestr tatili döneminde istenilen doluluk oranına ulaştığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA