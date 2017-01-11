Kış şartları yüreklerini üşütmedi

Hava sıcaklığının 0'ın altında seyrettiği, kar altındaki İstanbul'da farklı semt ve sokaklarda yaşamlarını sürdüren evsizler, Zeytinburnu Spor Kompleksi'nde misafir ediliyor.

Hava sıcaklığının gece - 3, gündüz - 1 olarak hissedildiği yoğun kar altındaki İstanbul'da, farklı semt ve sokaklarda yaşamlarını sürdüren evsizlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi kucak açtı.



İstanbul genelinde kar yağışının etkisini arttırması ve kış şartlarının ağırlaşması, hayatı zorlaştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan karla mücadele çalışmalarını yürütürken, sokakta yaşayan vatandaşları da unutmadı.



Çeşitli nedenlerle sokaklarda yaşamlarını sürdüren vatandaşlar, 112, zabıta ve polis ekiplerince Zeytinburnu Spor Kompleksi'ne getiriliyor. Sokakta yaşayan kadınlar ise yine aynı ekipler tarafından Kayışdağı'ndaki Darülaceze'ye götürülüyor.



Burada, ilk olarak kişisel bakımları yapılan vatandaşlara daha sonra giyecek, yiyecek, barınma ve sağlık hizmeti veriliyor.



Bir taraftan spor kompleksi içine konulan portatif yataklarda istirahat eden vatandaşlar, diğer yandan görevlilerin ikram ettiği sıcak çaylarını yudumluyor.



Kimi gazete okuyarak zamanını değerlendirirken, kimi ise salona kurulan televizyonlarda film izliyor. Kimi vatandaşlar da başlarına kadar örttükleri battaniyelerle ısınarak, soğuk kış şartlarının etkisinden kurtulmaya çalışıyor.



Sokakta yaşamın getirdiği zorluklar ve çaresizliğin adeta gözlerine yansıdığı evsizler, zorlu kış şartları altında başlarını sokacak bir yer bulmuş olmanın da mutluluğunu yaşıyor.



Evsizler, spor kompleksinde kimi zaman da eğlenceli vakit geçiriyor. Sesine güvenenler salonun sessizliğine aldırmadan söyledikleri şarkılarla, yüzlere tebessüm ve yorgun yüreklere neşe saçıyor.



20 YILDIR SOKAKLARDA



Aslen Kars Sarıkamışlı olan ve iki yıl önce Ankara'dan İstanbul'a gelen 47 yaşındaki Zeki Gürkan, evsizlere sağladıkları imkanlar dolayısıyla belediye yetkililerine teşekkür ederek, "Dışarıda kalan insanlar burada barınıyor. Ama mağdur ve hasta olan insanlar da var. Sokakta yaşayan 5-6 arkadaşım çeşitli hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Devletten tek istediğim, sokakta yaşayan yaşlıları huzurevine yerleştirmesi. Buranın ortamı onlara uygun değil." dedi.



Yaklaşık 20 yıldır hayatını sokaklarda sürdüren Gürkan, dışarıda yaşamanın zorluklarını, dışarıda yaşamayanın bilmesinin mümkün olamayacağını dile getirdi.



Memleketi Kastamonu'dan yıllar önce geldiği İstanbul'da sokaklarda yaşamını sürdüren 51 yaşındaki Yusuf Tırpan da en çok varlıklı kardeşlerinin kendisini hiç arayıp sormamasından dertli. Soğuk havada sığınacak bir yer bulduğu için memnun olduğunu ifade eden Tırpan, "Allah devletimizden razı olsun. Başımızı soktuk şuraya ve yemek yiyoruz. Burası olmasa ne yapacağız? Dışarıda kalacak bir yer yok. Zengin ablam ve ağabeyim var ama bir kere bile beni aramıyorlar." diye konuştu.



ŞARKISINI GARİPLER İÇİN SÖYLEDİ



Barış Manço hayranı olan ve yaşamını Kadıköy sokaklarında sürdürmeye çalışan 60 yaşındaki Yusuf Sağlam ise seslendirdiği "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" şarkısının "Yaz dostum yoksul görsen besle kaymak bal ile /Yaz dostum garipleri giydir ipek şal ile / Yaz dostum öksüz görsen sar kanadın kolunu / Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile" mısralarıyla yaşamını özetler haldeydi.



Komplekse sığınanların kış şartlarında sokakta kalmaları halinde hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu, Kadıköy'de yakın bir arkadaşını uyarmasına rağmen, "Bana bir şey olmaz" diyerek spor kompleksine sığınmadığını ve hayatını kaybettiğini aktaran Sağlam, "Burada bir sürü insan kalıyor ve hepsi rahat. Allah devletimize zeval vermesin, Tayyip Erdoğan'a bin kere ömür versin. İyi adam Tayyip Erdoğan. Meyve veren ağaç taşlanır. Ben Tayyip Erdoğan'ı seviyorum kim ne derse desin. Adam gibi adam. Onun sayesinde sıcacık yatıyorum. Devlet iç çamaşırımıza, ayağımızdaki çorabımıza kadar her şeyimizi veriyor. Burayı temizliyorlar. Hastaysa bakıyorlar." diye konuştu.



KASIMDAN BERİ 2 BİN 856 KİŞİYE HİZMET VERİLDİ



Zeytinburnu Spor Kompleksi'ne geçen yılın kasım ayından bugüne 2 bin 856 kişi başvurarak hizmet aldı. Cuma gününden itibaren devam eden kar yağışının etkisini arttırması sonucu, evsiz 834 kişi Zeytinburnu Spor Kompeksine sığındı.



Spor kompleksine sığınan evsizler arasında 150 Afganistanlı, 100 Suriyeli, 50 Pakistan ve farklı ülkelerin vatandaşı yer alıyor.



Öte yandan sağlık yönünden daha ağır durumda olan 65 vatandaş ise belediye görevlilerince otellere yerleştirildi. Memleketlerine dönmek isteyenlerin ulaşımı ise ücretsiz olarak sağlandı.



Spor kompleksinde verilen poliklinik hizmetinden ücretsiz olarak yararlanan evsizler, aynı zamanda ücretsiz olarak ilaçlarını da alabiliyor.



Şartları uygun olanlar yaş ve özür durumlarına göre Darülacezeye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bakım evleri ile özel bakım merkezlerine yerleştiriliyor.