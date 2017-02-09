Jandarmadan kış festivaline tatbikatlı hazırlık

Erzurum'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali öncesi görev yapacak jandarma hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da gerçekleştirilecek Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) kapsamında görev alacak jandarmanın, olası kaza ve aksaklıklara karşı aldığı tedbirler tatbikatla gösterildi.

Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde konuşlandırılan özel birlikler, Erzurum'da hafta sonu başlayacak EYOF için hazırlıklarını tamamladı.

Organizasyon için kış sezonu ile 1 Aralık 2016'dan itibaren hazırlıklara başlayan jandarma, güvenliğin yanı sıra olası kazalara karşı da tüm tedbirleri aldı.

TATBİKAT YAPILDI

Bu kapsamda alınan güvenlik tedbirlerini göstermek isteyen jandarma ekipleri, bir ay içinde ikinci tatbikatını yaptı. Senaryo gereği kayak yapmaya gelenler ile izleyiciler için oluşturulan arama noktalarındaki jandarma görevlileri, bomba ve arama kurtarma köpekleriyle üst ve araç aramaları gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında, Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı timleri gösteri yaptı. Ekipler, vadide mahsur kalan kalan vatandaşların güvenli şekilde alınarak taşınmasını uygulamalı olarak gösterdi. Yerden 20 metre yükseklikteki halatların üzerine çıkan ekipler, halatlarla aşağı doğru sarkarak müdahalenin nasıl yapıldığı anlatmaya çalıştı.

Ardından aynı birliğe bağlı kayaklı devriye ekibi de pist üzerinde kayak yaparak, organizasyon kapsamında snowboard, biatlon, kayaklı koşu ve alp disiplini yarışlarının gerçekleşeceği sorumluluk alanlarında yaşanabilecek olası kazalara anında müdahalenin nasıl olacağını gösterdi.

"İGLO"DA NÖBET

Öte yandan organizasyon süresinde sadece Palandöken Kayak Merkezi'nde 400'ü aşkın personelle alınan güvenlik tedbirlerine ilave olarak Palandöken Dağı'nın zirve noktalarına da Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komanda ekipleri yerleştirildi.

Dağın 3 bin 200 rakımlı zirvesinin hakim noktalarına iglo mevziler oluşturan ve burada özel kar kıyafetleri giyinmiş şekilde olası saldırılara karşı hazır bekleyen ekipler, sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen soğuğa rağmen organizasyon süresince 7 gün 24 saat eli tetikte nöbet tutacak.