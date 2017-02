Kırtasiye Ofis Fuarı 22 Şubat'ta kapılarını açıyor

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri tarafından Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) iş birliği ile 18 ülkeden 215 marka, 165 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile yapılacak İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, 22-26 Şubat'ta düzenlenecek.

Tüyap açıklamasına göre, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ve Büyükçekmece'de TÜKİD iş birliğiyle düzenlenecek İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, toplam 4 salonda Amerika, Almanya, Avusturya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hindistan, Hong Kong, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kore, Tayland, Tayvan, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Türkiye’den 215 marka, 165 firma ve firma temsilciliğini bir araya getirecek.



Dünyanın üçüncü büyük ofis malzemeleri ve kırtasiye fuarı İstanbul Kırtasiye Ofis 2017 bu yıl ilk kez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde gerçekleşecek.



Yurt dışındaki potansiyel ülkelerin toptancılarının da katılım sağlayacağı fuarda, sektörün en üst düzeyde temsil edilmesi ve Türkiye kırtasiye sektörüne ivme kazandırması hedefleniyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde, toplam 4 salonda 30 bin metrekare kapalı sergileme alanında gerçekleştirilecek olan İstanbul Kırtasiye Ofis 2017 Fuarı’nı 20 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



"KIRTASİYE ZİRVESİ" SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖN VERECEK



Açıklamada yer verilen bilgilere göre, 22 Şubat Çarşamba günü saat 11:30’da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek açılış töreni ardından TOBB’un desteği ile düzenlenen "Kırtasiye Zirvesi" Türkiye’nin dört bir yanından sektör temsilcileri, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla sektörün geleceğini masaya yatıracak.



Sektörün geleceğine yön verecek olan zirve, aynı zamanda katılımcılara yeni iş birlikleri kurma ve son teknolojileri doğrudan gözlemleme fırsatı sunacak.



YAZMAK, ÇİZMEK, OKUMAK ÜZERİNE SERGİLER AÇILACAK



Fuarın noktalanacağı pazar günü 19:00’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak, birbirinden farklı sergileri ile ziyaretçilerini nostaljik gezintiye çıkaracak.



Yarın İçin Afiş / Poster For Tomorrow tarafından 2009’da başlatılan sosyal sorumluluk tasarım projesinin koleksiyonundan oluşturulan "Eğitim Hakkı / The Right To Education" uluslararası afiş sergisi ile 2. Salon Stand 223A’da ziyaretçileri ile buluşurken, edebiyatın ve yazarların konu alındığı çeşitli sergilerde, edebi metinlerin sunumuna dair tasarım yaklaşımlarından örnekler bulunan "Metne Mesafe" 2. Salon Stand 217-234’de yer alacak.



Masaüstü bilgisayar dönemiyle birlikte, birçoğu müzelik nesnelere dönüşen kırtasiye araçlarının sergileneceği "Kem Alat ile Kemalat..." 3. Salon Stand 334’de, Sahaflarda bulunmuş fotoğraflarla, Cumhuriyet’in ilk on yıllarında okul anılarının yer aldığı okul albümlerinden oluşan "Sanki Dün Gibi" fotoğraf sergisi 2. Salon Stand 232’de ziyaretçiler ile bir araya gelecek.