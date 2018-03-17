Kırşehir'de eroin operasyonu
Kırşehir'de kamyonetin yakıt deposunda 30 kilogram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Kayseri istikametinden gelen kamyoneti kent girişi Ortaköy kavşağındaki kontrol noktasında durdurdu.
Ekipler, aracın yakıt deposunda 30 kilogram eroin buldu.
Gözaltına alınan sürücü M.Ş.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Operasyon anı polis ekiplerince kamerayla görüntülendi.
Kaynak: AA