Kırşehir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kırşehir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 4 şüpheli daha gözaltına alındı.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan, aralarında halen görevde olan, ihraç edilen ve açığa alınan kamu personelinin de bulunduğu 4 şüpheliyi yakaladı.



Son operasyonla örgüte finans desteği sağladıkları ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen 16 şüphelinin tamamı yakalanmış oldu.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Kırşehir merkezli operasyonda Ankara, Bursa, Batman, İzmir, Yozgat ve Aydın'da hakkında gözaltı kararı çıkarılan 16 şüpheliden 12'si gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.