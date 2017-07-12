Kırkpınar'a ilk gün 587 pehlivan başvurdu

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için ilk kayıt gününde, 587 pehlivan başvuru yaptı.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için ilk kayıt gününde, 587 pehlivan başvuru yaptı.



Türkiye Güreş Federasyonundan alınan bilgiye göre, bugün başlayan kayıtlar için 587 pehlivan Mimar Sinan Spor Salonu'nda geldi.



Tartıya çıkan pehlivanlar kilolarına göre, minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerine adlarını yazdırdı.



Edirne'de 14 Temmuz Cuma günü başlayacak baş kategorisinde güreşmek için henüz 10 pehlivan kaydını yaptırdı.



Kayıtlar yarın da devam edecek.



Güreşlerde 62'si başpehlivan olmak üzere 2 binin üzerinde pehlivanın güreşmesi bekleniyor.