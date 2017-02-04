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04 Şubat 2017 09:28 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2017 09:30

Kırklareli'nde 51 yabancı uyruklu yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 51 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde 51 yabancı uyruklu yakalandı

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada beldesi ile  Avcılar köyünde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Suriye ve Pakistan uyruklu 51 kişi yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla da 1 kişi gözaltına alındı.

Etiketler: yabancılargöçmenkırklareli


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