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28 Temmuz 2017 09:50 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2017 09:52

Kırklareli'nde 20 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 20 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde 20 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, Yeşilce ve Avcılar köylerinde düzenledikleri operasyonda Afganistan ve Suriye uyruklu 20 kaçak ve sığınmacıyı yakaladı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler: sığınmacıoperasyonkırklarelikaçak


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