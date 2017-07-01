Kırklareli'de 34 kaçak ve sığınmacı yakalandı

Kırklareli'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 34 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan üç ayrı grubu tespit etti.



Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 34 kaçak ve sığınmacı yakaladı.



Kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla da bir kişi gözaltına alındı.



Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.