Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Başbakan Yıldırım, "Türkiye, "Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önemsiyor ve bunu desteklemeye devam ediyor." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önemsiyor ve bunu desteklemeye devam ediyor." dedi.



Başbakan Yıldırım ile Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında, ortak basın toplantısı düzenledi.



Yıldırım, toplantıda, Ukrayna Başbakanı Groysman'ın Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini, bu açıdan ziyaretin özel ve anlamlı olduğunu söyledi.



Görüşmelerde, ekonomi, ticaret ve turizm başta olmak üzere iki ülke ilişkilerindeki gelişmeleri, sorunları ve fırsatları ele aldıklarını dile getiren Yıldırım, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin her alanda daha ileri seviyeye çıkarılacak potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Ukrayna ile diyaloğun memnuniyet verici düzeyde olduğunu söyleyen Yıldırım, bunun toplantı öncesi imzalanan, iki ülke vatandaşlarının kimlik kartıyla seyahatine imkan veren anlaşmayla sonuçlandığını belirtti.



Yıldırım, anlaşmayla Ukrayna ile Türkiye arasında turizm ve karşılıklı yatırım faaliyetlerinin çok daha hızlı bir şekilde gelişeceğini ve hedeflenen 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için ciddi bir başlangıç olacağını bildirdi.



Bu yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na (YDSK) katılacağına işaret eden Yıldırım, ziyaretin ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemine vurgu yaptı.



Başbakan Yıldırım, Ukrayna ile 2017'deki üç hedefin, serbest ticaret anlaşması, karşılıklı yatırımların korunması anlaşması ve çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşma olduğunu bildirdi.



"YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Üç anlaşmanın, karşılıklı heyetlerin çalışarak, iki cumhurbaşkanının bir araya geleceği YDSK toplantısına hazır hale geleceğini bildiren Yıldırım, "Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önemsiyor ve bunu desteklemeye devam ediyor." diye konuştu.



Kırım Tatarlarının, Ukrayna ile Türkiye arasında özel bir dostluk köprüsü oluşturduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Kırım'ın ilhakıyla ortaya çıkan Kırım Tatarlarının sorunlarının giderilmesi, iskan meselelerinin halledilmesi için Ukrayna hükümetiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Ukrayna yönetiminin, bu süreçte Kırım Tatarlarının siyasi, ekonomik meseleleriyle yakından ilgilenmelerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Yıllardan beri Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun bu konudaki gayretlerini biliyoruz. Kendisine verdiğiniz önem ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Ukrayna yönetiminin, Sayın Poroşenko ve Sayın Groysman önderliğinde ülkenizde devam eden zorlu siyasi ve ekonomik koşullara rağmen iddialı reform programını görüyoruz ve bunu destekliyoruz. Buradaki başarılarınızı da takdir ediyoruz. Bu çabalar nihayetinde ülkenin gelişmesi, kalkınması için çok büyük bir katkı ve sonuç doğuracaktır."



"UKRAYNA'DA DA UZANTILARI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"



Başbakan Yıldırım, Ukrayna hükümetinin, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında demokrasinin, seçilmiş ve meşru hükümetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan yanında olduğunu ilk anda dünyaya duyurduğunu ve darbeye karşı Türkiye'ye açıkça desteğini ortaya koyduğunu vurguladı.



Ukrayna Başbakanı Groysman'ın, gazi Meclisi ziyaret edeceğini dile getiren Yıldırım, "Bu vesileyle bu hain örgütün, milletin iradesinin tecelli ettiği yüce Meclisi bombalayıp, yok edecek kadar gözü dönmüş olduğuna bir kez daha gözlerinizle şahit olacaksınız. Bu girişimin arkasındaki terör örgütünün birçok ülkede olduğu gibi Ukrayna'da da uzantıları olduğunu biliyoruz. Bu konuda Sayın Başbakanın gerekli adımları atma konusunda kararlı olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Ukraynalı mevkidaşı ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca değerlendirdiklerini belirten Yıldırım, mevcut rakamların Türkiye ile Ukrayna'nın potansiyelini yansıtmadığını vurguladı. Yıldırım, bu bakımından gerek tarım alanında gerekse savunma sanayi ve havacılık, eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliği potansiyellerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.



"YARIN İSTANBUL'DA İŞ FORUMU DÜZENLENECEK"



Ukrayna Başbakanı Groysman'ın, Ukrayna'daki Türk yatırımcıların sorunlarıyla yakından ilgili olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kendisi, bu ayın başında yatırımcılarımızla gerçekleştirdiği toplantıda, onları kapsamlı olarak dinledi ve sorunlarını öğrenme fırsatı buldu. İlgisinden dolayı Sayın Başbakana teşekkür ediyorum." dedi.



Yarın İstanbul'da Türk ve Ukraynalı iş adamlarının katılacağı iş forumu düzenleneceğine işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bu iş forumuna, Sayın Başbakanla birlikte başkanlık yapmayı çok arzu ederdim ama bizim bugünlerde halk oylaması kampanyamız var, çok yoğun programlarımız var. Yarın Anadolu'nun doğusundaki iki ile ziyaretim olacak, dolayısıyla bu programa katılamayacağım. Ekonomiden Sorumlu Yardımcım Mehmet Şimşek Bey, sizinle beraber olacak ve bu toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz."



Görüşmelerde, iki ülke arasında, askeri alanda gerek ikili gerekse NATO çerçevesinde iş birliğinin geliştiğini teyit ettiklerini belirten Yıldırım, Ukrayna ile turizm alanında durumun iyiye gittiğini bildirdi.



Geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye bir milyonun üzerinde ziyaretçi geldiğini anlatan Yıldırım, "Yeni vize rejimiyle bu rakamın hem Türkiye'den Ukrayna'ya hem de Ukrayna'dan Türkiye'ye gidiş gelişleri çok daha fazla artıracağını göreceğiz. Buna inanıyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için hava ulaşımında gelişmeye, yeni seferlere, yeni varış noktalarına ihtiyaç var. Bunun planlamasını, karşılıklı yetkililerimiz yapacaklardır." açıklamasında bulundu.



Bilim ve eğitim alanında iş birliğini geliştirmeye yönelik anlaşma imzalandığını dile getiren Yıldırım, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasındaki mutabakatın, bu alandaki iş birliğinin gelişmesini daha da ivmelendireceğini belirtti.



"UKRAYNA DİLİ İÇİN TÜRKİYE'DE ENSTİTÜ KURULMASI BEKLENTİSİ VAR"



Türk dili ve kültürüne yönelik Ukrayna'da önemli bir ilgi olduğunu bildiren Yıldırım, "Bu konuda 6 enstitü var. Benzer bir şekilde Ukrayna dili için Türkiye'de bir enstitü kurulması yönünde beklenti var. Bunu da çok titiz bir şekilde ele alıp gerçekleştirilmesi için çalışmaları başlatacağız. Yükseköğretim Kurulumuz bu konuda gerekli adımları atacaktır." dedi.



Türkiye'nin, Kiev'de Yunus Emre Kültür Merkezi açılma talebinin dikkate alınmasını ifade eden Yıldırım, ekonomi, kültür, güvenlik, tarım, taşımacılık alanlarında Ukrayna-Türkiye arasında ciddi gelişmeler olduğunu ancak bu gelişmelerin çok daha hızlanması ve geniş bir yelpazeye ulaşma fırsatının bulunduğunu belirtti.



Yıldırım, bunun için ilgili bakanlıkların, birimlerin çok daha sık bir araya gelerek, konuları takip etmesi gerektiğini vurguladı.



Ortak basın toplantısında Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile diğer yetkililer de hazır bulundu.