Kırım 3 yıldır işgal altında

İsveç Dışi̇şleri Bakanı Margot Wallström, Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadıklarını belirtti.

Margot Wallström, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuri̇yeti̇'ni̇n Rusya Federasyonu tarafından yasa dışı ilhakının 3. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve işgalinden bu yana 3 yıl geçti.



Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınıyoruz." i̇fadeleri̇ni̇ kullandı.



Kırım Tatarlarının kötüleşen yaşam şartları ve bölgedeki i̇nsan hakları ihlalleri hakkında deri̇n kaygı duyduklarını vurgulayan Wallström, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ilgili kararı gereği uluslararası hukuk çerçevesinde Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edi̇yoruz." değerlendirmesinde bulundu.