Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası

Kırıkkale Üniversitesinin akademik ve idari personeline yönelik soruşturma kapsamında 17'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada bir kişi adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, Kırıkkale Üniversitesinin akademik ve idari personeline yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 17'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık O.E.K. Elbistan'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu.



"FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmak" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri ve tanık beyanları alındı.



Tutuklu sanıklardan O.E.K, savunmasında, "ByLock" programını kullanmadığını iddia ederek, "Oğlum okula giderken bazen telefonu veriyorduk. Oğlum programı okulda öğretmeninin yüklediğini söyledi." dedi.



Tutuklu sanık H.L. ise dosyada geçen "sohbet imamlığı" suçlamasıyla ilgili hiçbir tanık ve sanık beyanının olmadığını ileri sürdü.



"Sohbet imamı" olmasının mümkün olmadığını ileri süren H.L, "FETÖ'yle görüş ayrılığım önceden beri bellidir. Ben milli görüş çizgisinden gelen birisiyim. Önceki dönemlerde Refah Partisi'nin seçim çalışmalarında çalışan birisi olarak sohbet imamlığı yapmam mümkün değildir. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.



Sanık avukatlarının savunmaları ve cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan E.A'nın adli kontrol kararıyla tahliyesine ve bir kısım sanıkların bu dosyadan ayrılmasına karar vererek duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.