Kırıkkale'de ByLock operasyonu
Kırıkkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 20 zanlıya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Adreslerinde bulunamayan 8 zanlı aranıyor.