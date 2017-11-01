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01 Kasım 2017 16:24 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2017 16:27

Kırıkkale'de ByLock operasyonu

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'de ByLock operasyonu

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 20 zanlıya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Adreslerinde bulunamayan 8 zanlı aranıyor.

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