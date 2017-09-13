Kırıkkale'de 500 keklik doğaya salındı

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 500 keklik doğaya bırakıldı.

Yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üretilen keklikler, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk ve protokol üyelerince Keskin ilçesine bağlı Aşağışeyh köyünde doğaya salındı.



Milletvekili Öztürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığının yaban hayatı konusunda gösterdiği özveriyi takdirle karşıladığını söyledi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Kırıkkale ziyaretinde sözünü aldıkları keklikleri bugün itibariyle doğaya saldıklarını vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:



"Ben milletvekilliğinin yanında tarımla uğraşan bir vatandaşım. Kırıkkale hinterlandındaki hububatın kalitesizliği, süne zararlısına karşı eksik mücadele yaptığımızdan dolayıdır. Bakanımız Eroğlu'nun verdiği 500 keklik sözünü bugün yerine getirdik. Çok teşekkür ediyorum. Alandaki sulak bölgeleri tespit ettik ve buralara bırakacağız. Ancak buradan bütün muhtarlara sesleniyorum avcılarla mücadelede çok etkin olmamız gerekiyor."



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Neslihan Akdemir ise doğaya yaban hayvanı yerleştirmek ve kentteki yaban hayatının sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla keklikleri saldıklarını belirtti.



Şube müdürlüğü olarak 2012 yılından itibaren kentte doğaya 12 bin 700 kınalı keklik bıraktıklarını vurgulayan Akdemir, "Bu keklikler ekolojik dengenin yanı sıra kene ile tarım zararlıları süne ve kımılla etkin mücadele sağlıyor. Çiftçilerimizden özellikle bu keklikleri koruması yönünde isteklerimiz oluyor. Avcılarımızın da av kanunlarında belirtilen sayıları geçmemelerini özellikle istiyoruz." diye konuştu.



Ayrıca, köylülere keneyle mücadele kapsamında 30 beç tavuğu dağıtıldı.