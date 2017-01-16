Bişkek'te Kargo uçağı düştü

Hong Kong Bişkek seferini yapan ACT Havayolları'na ait kargo uçağı Manas Havalimanı yakınlarında yerleşim bölgesine düştü. Kazada 32 kişi hayatını kaybetti.

Kırgızistan Başbakanı Yardımcısı Muhambetkalıy Abulkaziyev, Hong Kong-Bişkek seferini yapan kargo uçağının yerel saatle 7.30 sularında Bişkek yakınlarındaki bir köye düştüğünü, kazada 32 kişinin yaşamanı yitirdiğini bildirdi.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da şu ana kadar hastanelere 4 yaralının kaldırıldığı ifade edildi.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.



Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı, ACT Havayolları'na ait olduğu belirtilen uçakta 5 mürettabatın bulunduğunu, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada düştüğünü açıkladı.



Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.



HAVALİMANI GEÇİCİ SÜREYLE TRAFİĞE KAPATILDI



Manas Havalimanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, havalimanının kaza nedeniyle yerel saatle 16.00’ya kadar trafiğe kapatıldığı belirtildi.



Açıklamada, kaza yerindeki çalışmaların bitmesinin ardından havalimanının yeniden açılacağı ifade edildi.



ACT HAVAYOLLARINDAN AÇIKLAMA



ACT Havayollarından, Bişkek'te düşen kargo uçağına ilişkin açıklama yapıldı.



ACT Havayollarının internet sitesinde yer alan açıklamada, Hong Kong-Bişkek seferini yapan TC-MCL tescil işaretli uçağın Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düştüğü belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hong Kong-Bişkek seferi yapmakta olan TC-MCL tescil işaretli uçağımız sabah 01.20 Z Bişkek'e inişte bilinmeyen nedenle pist başına düşmüştür. Dört kişilik ekibimizin son durumu hakkında net bilgilere ulaştığımızda tekrar bilgi verilecektir."ACT Havayollarından, Bişkek'te düşen kargo uçağına ilişkin açıklama yapıldı.