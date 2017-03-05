Kırgızistan’da “Ak Kalpak Günü”

Kırgız geleneğinin önemli sembollerinden Ak Kalpak Günü, farklı etkinliklerle kutlandı.

Kırgızistan’da 5 Mart Ak Kalpak Günü, devlet kurumları ve gençlik örgütlerince düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Ülke genelinde yapılan etkinliklerde, eğitim merkezlerinde kutlamalar ve meydanlarda yürüyüşler organize edildi.



Ak Kalpak Günü dolayısıyla başkent Bişkek’te, ortaokul ve lise öğrencilerine Kırgız kalpağının tarihi, çeşidi, farkı ve önemi anlatıldı.



Frunze Müze Sergi Bölüm Başkanı Kasiyet Tilekmatova, etkinliğin gençlere vatanseverlik duygusunu aşılamak amacıyla düzenlediğini belirtti.



Kırgız atalarından bu yana varlığını ve canlılığını koruyan kalpağın kutsal değer taşıdığını ifade eden Tilekmatova, kalpağın Kırgız erkeklerin baş giyimi olduğunu söyledi.



Tilekmatova, “Kırgız kalpağı dışarıda bırakılmaz. Evde ve üstte tutulur. Saygıyla takılır. Hediye olarak da önemli ve saygın kişilere verilir.” dedi.



Kırgızistan Devlet Üniversitesi Tarih Öğretmeni Marat Asanaliyev de “Kalpak korunduğu sürece Kırgız halkı da var olacak” diye konuştu. Tanrı Dağı'nın karlı zirvesini simgeleyen kalpakların tümünün beyaz olduğun anlatan Asanaliyev, keçeden yapılan kalpağın sağlığa zararlı olmadığını kaydetti.



Kırgız geleneğinin önemli sembollerinden biri olan ve beyaz keçeden yapılan Kırgız kalpağının, yöre halkının hayatında önemli bir yeri bulunuyor. Kutsal bir önem atfettikleri kalpaklarını doğum, düğün, cenaze gibi özel ve önemli anlarda takan Kırgızların yaşı ve sosyal statüsü, taktıkları ak kalpakların türünden anlaşılabiliyor.