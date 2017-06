Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunları ant içti

Türkiye'nin Kırgızistan'da 1995 yılında kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nden (KTMÜ) mezun olan 748 öğrenci için tören düzenlendi.

Manas Üniversitenin Cengiz Aytmatov Kampüsü Spor Tesisleri’nde düzenlenen mezuniyet töreni, Kırgızistan ve Türkiye milli marşlarının okunmasıyla başladı.



Törene, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Gülmira Kudayberdiyeva, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, KTMÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Yusuf Tekin, TBMM Milletvekili Mehmet Günal, Özbekistan'ın Bişkek Büyükelçisi Komil Raşidov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Muhammed Çelikkaya, Afganistan ve Azerbaycan Büyükelçi yardımcıları, KKTC Bişkek Temsilcisi, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Sahaya alınan mezunlar, “Türk ve Kırgız halkına, Türkiye’ye, Kırgızistan’a ve Türk dünyasına hizmet edeceğine” dair ant içti.



Eğitim ve Bilim Bakanı Kudayberdiyeva, yaptığı konuşmada, Manas Üniversitesi’nin Kırgızistan’ın önde gelen eğitim kurumu olduğunun altını çizdi.



Kırgızistan hükümetinin, Manas Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana her türlü desteği sağladığını ve sağlamaya da devam edeceğini vurgulayan Kudayberdiyeva, “Devlet kadroları eğitimli gençleri bekliyor. Manas Üniversitesi mezunlarının, Kırgızistan’ın kalkınmasına katkıda bulunacağına inanıyorum." dedi.



Mezunları tebrik ederek başarı dileklerinde bulunan MHP Antalya Milletvekili Doç. Dr. Mehmet Günal da öğrencilere seslenerek, “Türk ve Kırgız halkına, Türkiye’ye, Kırgızistan’a ve Türk dünyasına hizmet etme” yemininizi tutarsanız, bütün bu üniversitenin kuruluş amacına ve halkların arasındaki kardeşliğin gelişmesine katkı bulunmuş olursunuz.” ifadesini kullandı.



Günal, bu coğrafyaya her geldiğinde Türk dünyasına olan inancının kuvvetlendiğini belirterek, üniversitenin kurulmasında emeği geçen her iki ülkenin yetkililerine teşekkür etti.



KTMÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Yusuf Tekin de Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nin, Türkiye ve Kırgızistan olmak üzere bölge ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sağlamak gibi bir misyonunun olduğunu hatırlattı.



Tekin, “Türk dünyasında dostluğun kuşaklar boyu devam etmesinde mezunların varlığını önemsiyorum. Mezunların, üniversitenin misyonuna uygun davranacaklarına inanıyorum. Biz de üniversitenin gelişmeye devam etmesi ve daha fazla mezun vermesi için çaba harcayacağız.” diye konuştu.



Konuşmaların ardından üniversite birincisi Edebiyat ve Sosyoloji Bölümü mezunu Ayzat İbrayeva'nın yanı sıra ikinci ve üçüncüler ile fakülte ve yüksekokul birincilerine ödülleri verildi.



Yaş kütüğüne dönem plaketi çakan üniversite birincisi İbrayeva, Kırgızca ve Türkçe teşekkür konuşması yaptı.



Törende, mezunlar üniversite marşı okuduktan sonra keplerini havaya fırlattı.



Sanatçıların konser verdiği tören, havai fişek gösterisi ile sona erdi.