Kırgızistan, anayasadaki değişiklikleri onayladı

Kırgızistan halkı, referandumda anayasa değişikliğine "evet" dedi.

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Nurjan Şaildabekova, Bişkek'te düzenlediği basın toplantısında, internet üzeriden seçim merkezlerinden gelen son bilgilere göre anayasa değişikliğinin yüzde 79,7 oyla kabul edildiğini açıkladı.



Oy sandıklarının kapandığını ve sayımın sona ermek üzere olduğunu kaydeden Şaildabekova, yurt içinde ve yurt dışında kayıtlı toplam 2 milyon 813 bin 255 seçmenden 1 milyon 191 bin kişinin oy kullandığını belirtti.



Şaildabekova, katılım oranının yüzde 42 civarında olduğu referandumda, anayasa değişikliklerine seçmenlerin yüzde 15'inin "hayır" oyu verdiğini söyledi.



Referandum yasasına göre, ülkede kayıtlı seçmen sayısının yüzde 30'unun oy kullanması durumunda referandum geçerli sayılıyor. Referanduma sunulan değişikliğin onaylanması için de kullanılan geçerli olayların yüzde 50'si gerekiyor.



Cumhurbaşkanı Atambayev, bugün oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişikliklerinin kabul edilmesi durumunda anayasadaki parlamenter yönetim sisteminin daha güçlü işleyeceğini ve ülkeye dışarıdan her türlü müdahaleyi engelleyeceklerini ifade etmişti.



İktidar partisi, Atambayev'in isteği doğrultusunda meclisteki bazı partilerle ortaklaşa hazırladığı ve anayasanın 41 maddesinde değişiklik yapmak, başbakanın yetkililerini güçlendirmek ve yargı reformlarını hızlandırmak için referandum kararı almıştı.



Halk tarafından onaylanan yeni değişikliklere göre, başbakan veya başbakan yardımcılığı görevine seçilen milletvekilinin milletvekilliği düşmeyecek, yerel yönetimlere atama ve görev verme yetkisi yerel meclislerden alınarak başbakana verilecek ve geçici olarak cumhurbaşkanlığı görevini yürüten kişi, cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olamayacak.



Kırgızistan'ın yeni anayasa değişikliğinde, cumhurbaşkanlığının görev ve yetkililerine ise dokunulmadı.



Anayasa referandumuna, meclisteki Ata Meken Partisi ve İlerleme ve Kalkınma Partileri yanı sıra çok sayıda sivil toplum örgütü karşı çıkmıştı.



Kırgızistan'ın bağımsızlık tarihinde ilk kez referandumla yerel seçimler aynı anda organize edilirken, oy sürecini başta Türkiye olmak üzere 200 yabancı ve binlerce yerli gözlemci izledi.

Kaynak: AA