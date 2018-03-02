Ekranların Sevilen dizisi Kırgın Çiçekler final mi yapıyor?

ATV ekranlarının uzun soluklu dizilerinde Kırgın Çiçekler final yapmaya hazırlanıyor.

Pazartesi günlerinin rekabetini artıran dev yapımların arasında daha fazla tutunamayan Kırgın Çiçeklerin 113.bölümde final yapacağı iddia ediliyor. Peki, Kırgın Çiçekler neden bitiyor?

Yetiştirme yurdunda yetişen 5 genç kızın öyküsü Kırgın Çiçekler, 2015 yazından bu yana ilgiyle izlenmeye devam ediyordu.

Pazartesi günlerini galibi olarak reytinglerde başarı elde eden dizi için son dönemde final çanları çalmaya başladı. Peki, başrollerinde Hazar Motan, Biran Damla Yılmaz, Aleyna Solaker ve Gökçe Akyıldız gibi başarılı genç oyuncuların rol aldığı Kırgın Çiçekler neden bitiyor? Bu hafta 110.bölümü ile ekranda olacak olan Kırgın Çiçekler final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, Kırgın Çiçekler final bölümü detayları...

KIRGIN ÇİÇEKLER FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV'nin uzun soluklu projelerinden olan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Kırgın Çiçekler final ihtimali ile karşı karşıya.

Dizi yapımcılarından herhangi bir açıklama gelmezken, Pazartesi günleri yayınlanan Kırgın Çiçeklerin reytinglerdeki durumu göz önüne alınarak final yapması bekleniyor.

Yayınlanmaya başladığı 2015 yaz sezonundan bu yana beğeniyle izlenen Kırgın Çiçekler, Pazartesi günlerinin ağır topları karşısında daha fazla dayanamadı.

Günün dizileri olan Söz, Çukur, Siyah Beyaz Aşk reytinglerde üst sıralarda yerini alırken, Kırgın Çiçekler ilk zamanki reytinglerini bir daha göremedi. Ancak dizi yapımcılarından yahut kanaldan final iddialarını destekler nitelikte herhangi bir açıklama gelmedi.

KIRGIN ÇİÇEKLER NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Başrollerinde Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Hazar Motan, Gökçe Akyıldız ve Çağla Irmak gibi isimlerin rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisinin 113.bölümde final yapması bekleniyor. Kırgın Çiçekler final bölümü 12 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de ATV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazan'a gelen fotoğrafı gören kızlar korku içinde kalır. Sırlarını bilen biri vardır. Kader, Neriman Hanım'dan şüphelenerek onunla yüzleşir.

Nazan susması karşılığında şantajcıya istediği parayı verir. Ali, Nazan'ın arabasında kan izlerini görünce, ondan şüphelenmeye başlar.

Bahçenin kazılmasıyla Yavuz'un cesedinin yerinde olmadığı anlaşılır. Paniğe kapılan kızlar, ne yapacaklarını bilememektedir.

Kaynak: haber7