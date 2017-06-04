Kiraz üreticisinin en iyi kiraz heyecanı

Tekirdağ'da düzenlenecek 53. Kiraz Festivali'nde ki "En İyi Kiraz Yarışmasında" dereceye girmek isteyen kiraz üreticisinin tatlı heyecanı başladı.

Tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz dolduran Tekirdağ kirazının daha fazla tanıtılması için bu yıl 53'üncüsü 8-10 Haziran'da gerçekleştirilecek Kiraz Festivali'nde üreticiler, "en iyi kiraz" için de yarışacak.



Üreticiler yıl boyunca emek verdikleri kirazlarla birincilik kupasını kaldırmanın hayalini kuruyor.



Kiraz üreticilerinden Eşref Meral, AA muhabirine yaptığı açıklamada en iyi kirazı ile bu yıl yarışmada iddialı olduğunu söyledi.



Tekirdağ kirazının diğer kirazlara göre tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz doldurduğunu belirten Meral, şöyle konuştu:



"Kirazla çocukluğumdan beri uğraşıyorum. Naip Mahallesi'nde, 8 bin metrekarelik bahçede kiraz yetiştiriciliği yapıyorum. Kirazın bakımı kışın kasım ayında başlıyor. İlaçlamalarla beraber bakımı hasat zamanına kadar devam ediyor. Bu sene kirazlarda verimlerimiz çok güzel. Nisan ayındaki kırağı ve donlarda burada iki akşam balya yakıp duman yaptım ve ağaçları dondan korudum. Verimin bu nedenle yüksek olduğunu düşünüyorum."



Meral, her yıl yarışmaya katıldığını ve iki birinciliği olduğunu ifade ederek, "Bu yıl da yarışmada birinci olmak için çok iddialıyım. En iyi kirazım star giant ile dereceye gireceğime inanıyorum." dedi.



Tekirdağ'ın toprağının kiraza elverişli olduğu için kirazın kaliteli olduğunu dile getiren Meral, şunları kaydetti:



"Tekirdağ kirazı diğer kirazlara göre daha dolgun ve tatlıdır. Kirazda hasat başladı. Sabah erken saatlerinde eşim ve akrabalarımla kalkıyoruz, narin bir şekilde kirazın zedelenmemesi için de güzel güzel topluyoruz.Havalar sıcak olduğu için öğlen bire kadar toplayıp bırakıyoruz. Siparişlerimiz oluyor onları karşılamaya çalışıyoruz. Geri kalan kirazları da mahalle arasında kurduğum tezgahımda satıyorum. Kirazın kalitesine göre fiyatı fark ediyor. Bende 10 liraya da 15 liraya da kiraz var."



Üretici Vedat Ataç ise yarışmayı heyecanla beklediklerini ifade ederek, "Yarışmayı dört gözle bekliyoruz. Yarışmada dereceye girebilmek için yıl boyunca kirazımıza gözümüz gibi baktık. Jüri karşısına çıkıp dereceye girmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Bu yıl 8 Haziran'da başlayacak ve 3 gün sürecek festival kapsamında düzenlenecek ve 29 üreticinin katılması beklenen yarışmada dereceye giren çiftçilere kiraz fidesi ve şampiyonluk kupası verilecek.