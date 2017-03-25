Kira ödeyemeyen aile gardıroba yerleşti

Şanlıurfa'da kirasını ödeyemediği evden çıkarılan 5 kişilik aile, çaresiz kalınca gardıroba girdi.

Merkez Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan ve uzun süredir işsiz olan Veysi Hurma, kirasını ödeyemediği evden çıkarıldı.



Başka çare bulamayan Hurma, eşi Dilek, çocukları Türkan (5), Mustafa (7) ve Mehmet (12) gardırobda yaşamaya başladı.



Gardırobu altına tekerlek takarak mobil hale getiren Hurma, yetkililerden kendilerine yardımcı olmalarını istiyor.



Gazetecilere açıklamada bulunan Hurma, iş bulamadığı için evin kirasını ödeyemediğini ev sahibinin de haklı olarak kendilerini evden çıkarttığını söyledi.



Ahşap dolabı onararak ailesiyle içinde yaşamaya çalıştıklarını aktaran Hurma, şunları kaydetti:



"Daha önceleri hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyordum. Bu işi bıraktım. Bir süredir de işsizim ve ev kiram ile faturalarımı ödeyemedim. Şimdi tahta dolaptan kendimize sığınacak bir yer yaptım. Altına da tekerlek takarak istediğim yere gitme imkanı bulmak istedim. Yetkililer bana iş verirse bir ev tutarak aileme bakabilirim."