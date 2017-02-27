Kira gelir beyanı 1 Mart'ta başlıyor

Geçen yıl iş yeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi 1 Mart'ta başlıyor.

Geçen yıl iş yeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi 1 Mart'ta başlıyor. 2016 yılında, kiraladığı konuttan 3 bin 800 TL'nin, iş yerinden ise 30 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar 27 Mart'a kadar beyan vermek zorunda.



Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2016 yılı konut ve iş yeri kira geliri beyan döneminin 1 Mart'ta başlayacağını söyledi.



Beyan süresinin normalde 25 Mart'ta bitmesi gerektiğini dile getiren Kolçak, "1 Ocak - 31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için takip eden yılın mart ayının 1. gününden 25. günü akşamına kadar beyannamelerin verilmesi gerekir. Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir. Bu da 27 Mart'a denk geliyor." dedi.



Kolçak, kira gelirlerinde 2016 yılı için istisna oranlarının konutta 3 bin 800 TL, iş yerinde ise 30 bin TL olduğu bilgisini verdi.



İstisna haddinin üzerinde konut ve iş yeri kira geliri elde edenlerin bu istisna oranlarını düştükten sonra beyanname vereceklerini ifade eden Kolçak, istisna oranlarının sadece bir konut için kullanılabildiğini, birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.



"İNTERNETTEN HIZLI VE KOLAYCA BEYAN VERİLEBİLİYOR"



Kolçak, kira geliri beyanı verecek vatandaşların internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp kendileri için hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebileceğini söyledi.



Bu noktada mükellefin beyanının esas alınacağını kaydeden Kolçak, şu uyarılarda bulundu:



"Maliye Bakanlığı tapu, elektrik, doğal gaz, su abonelikleri ile banka, PTT, sigorta gibi kurumlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kimlerin kira geliri elde ettiğini kolayca tespit etmektedir. Kira gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlış beyan verenler istisna oranından faydalanamadıkları gibi, kendilerine usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. Usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası ile karşılaşmamak için kira geliri elde edenlerin dönem içerisinde beyanlarını vermesi önemlidir."



"KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ KİRA GELİRLERİNİN BEYANI GEREKMEZ"



Kolçak, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalarda oturan hak sahiplerine müteahhit ya da ilgili bakanlık tarafından ödenen kira ödemelerinin herhangi bir sözleşmeye dayanmadığı için kiralama işlemi sayılmadığının altını çizdi.



Bu kapsamda elde edilen kira yardımlarının gayrimenkul sermaye iradı olmadığını dile getiren Kolçak, bu yüzden kira beyanı verilmeyeceğini söyledi.