Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık tahliye çalışmaları için Bab'ta

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Suriye rejiminin kuşattığı Vaer ilçesinden gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili Bab'ta temaslarda bulundu.

Beraberindeki heyetle sınırı geçerek Bab'a ulaşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Koordinasyon Merkezine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kınık, bölgedeki vatandaşlarla da sohbet etti.



Rejim ve muhalifler arasında 13 Mart'ta imzalanan anlaşma uyarınca ilçeyi terk etmek zorunda kalan muhaliflerin getirilmesi beklenen Bab'ta, Suriyelilere yardım malzemesi dağıtılacağı ve konaklama ihtiyacının karşılanacağı bildirildi. Kınık'ın da bu çalışmaları koordine etmek üzere bölgeye geldiği öğrenildi.